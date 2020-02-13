Facebook удалила группу аккаунтов из РФ за нарушение политики об иностранном вмешательстве 🔊 Воспроизвести



Также соцсеть удалила группы учетных записей из Ирана, Вьетнама и Мьянмы, сообщает



Администрация социальной сети Facebook удалила три группы учетных записей из России, Ирана, Вьетнама и Мьянмы за нарушение политики компании об иностранном вмешательстве. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте Facebook.



"Сегодня мы удалили 78 аккаунтов в Facebook, 11 страниц, 29 групп и четыре аккаунта в Instagram за нарушение нашей политики, направленной против вмешательства иностранных игроков или правительств. Они [вмешательства] происходили из России и в основном концентрировались на Украине и в соседних странах", - указано в заявлении. Также соцсеть удалила группы учетных записей из Ирана, Вьетнама и Мьянмы, сообщает ТАСС Администрация социальной сети Facebook удалила три группы учетных записей из России, Ирана, Вьетнама и Мьянмы за нарушение политики компании об иностранном вмешательстве. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте Facebook."Сегодня мы удалили 78 аккаунтов в Facebook, 11 страниц, 29 групп и четыре аккаунта в Instagram за нарушение нашей политики, направленной против вмешательства иностранных игроков или правительств. Они [вмешательства] происходили из России и в основном концентрировались на Украине и в соседних странах", - указано в заявлении. Отмечается, что владельцы некоторых из аккаунтов выдавали себя за гражданских журналистов и пытались установить связи с политиками, журналистами и общественными деятелями в регионе. Facebook утверждает, что удаленные страницы могут быть связаны с российскими службами военной разведки. Они, в частности, публиковали информацию о российской военной операции в Сирии, ситуации с этническими меньшинствами в Крыму и крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.



Также была удалена группа аккаунтов из Ирана, которая пыталась влиять на аудиторию в США, и еще одна группа из Мьянмы и Вьетнама, которая воздействовала на аудиторию в Мьянме. Отмечается, что все три группы не связаны между собой.



Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его однокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Facebook является одной из ведущих соцсетей в мире. Согласно последним оценкам, ее совокупная ежемесячная аудитория превышает 2,4 млрд пользователей. ТАСС Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, Facebook, спецслужбы, ложь, соцсети, фейки — статья прочитана 196 раз Комментарии