Украина не будет назначать посла в Москве из-за агрессии России 🔊 Воспроизвести Красная площадь в Москве (фото из архива)



Киев не хочет повышать статус дипотношений с Москвой. Ранее Сергей Лавров говорил, что Украина и Россия могли бы обменяться послами, сообщает



Киев не планирует повышать статус дипломатических отношений с Россией. Об этом сообщили в МИД Украины. Выдержки из заявления приводит во вторник, 11 января, агентство УНИАН. Киев не хочет повышать статус дипотношений с Москвой. Ранее Сергей Лавров говорил, что Украина и Россия могли бы обменяться послами, сообщает DW Киев не планирует повышать статус дипломатических отношений с Россией. Об этом сообщили в МИД Украины. Выдержки из заявления приводит во вторник, 11 января, агентство УНИАН. "Нет никаких оснований повышать статус дипломатических отношений путем назначения посла Украины", - сообщили в МИД, добавив, что учитывают "продолжение российской агрессии" и "оккупацию Россией украинских территорий".



Заявление стало ответом на слова главы МИД России Сергея Лаврова, который в опубликованном 10 февраля интервью "Российской газете" указал, что Москва была бы не против вновь обменяться с Украиной послами.



На уровне временных поверенных



Украина отозвала своего диппредставителя в РФ Владимира Ельченко в марте 2014 года. С 2015 года пост временного поверенного в делах Украины в РФ занимает Руслан Нимчинский.



Российский посол в Киеве Михаил Зурабов был отозван в феврале 2014 года, а в июле 2016 года президент Владимир Путин освободил его от должности.



После отзыва Зурабова временным поверенным в делах РФ в Украине стал Андрей Воробьев. В мае 2016 года он скоропостижно скончался в Москве в результате инсульта. В июле 2016 года временным поверенным в делах РФ на Украине был назначен Сергей Торопов, а 16 ноября того же года его сменил Александр Лукашик, который остается на посту по сей день. dw.com Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Россия, посол, отказ География: Украина — статья прочитана 167 раз Комментарии