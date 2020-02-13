Главная >> Новости >> политика, чп и криминал, в Европе >> Украина не будет назначать посла в Москве из-за "агрессии России"

Украина не будет назначать посла в Москве из-за агрессии России

Красная площадь в Москве (фото из архива)


Киев не хочет повышать статус дипотношений с Москвой. Ранее Сергей Лавров говорил, что Украина и Россия могли бы обменяться послами, сообщает DW.

Киев не планирует повышать статус дипломатических отношений с Россией. Об этом сообщили в МИД Украины. Выдержки из заявления приводит во вторник, 11 января, агентство УНИАН.
"Нет никаких оснований повышать статус дипломатических отношений путем назначения посла Украины", - сообщили в МИД, добавив, что учитывают "продолжение российской агрессии" и "оккупацию Россией украинских территорий".

Заявление стало ответом на слова главы МИД России Сергея Лаврова, который в опубликованном 10 февраля интервью "Российской газете" указал, что Москва была бы не против вновь обменяться с Украиной послами.

На уровне временных поверенных

Украина отозвала своего диппредставителя в РФ Владимира Ельченко в марте 2014 года. С 2015 года пост временного поверенного в делах Украины в РФ занимает Руслан Нимчинский.

Российский посол в Киеве Михаил Зурабов был отозван в феврале 2014 года, а в июле 2016 года президент Владимир Путин освободил его от должности.

После отзыва Зурабова временным поверенным в делах РФ в Украине стал Андрей Воробьев. В мае 2016 года он скоропостижно скончался в Москве в результате инсульта. В июле 2016 года временным поверенным в делах РФ на Украине был назначен Сергей Торопов, а 16 ноября того же года его сменил Александр Лукашик, который остается на посту по сей день.
dw.com
Категории: политика, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: Россия, посол, отказ
География: Украина
статья прочитана 167 раз
добавлена сегодня, 13 февраля, 09:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка