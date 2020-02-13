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Согласован первый из трёх новых участков отвода войск в Донбассе



На заседании трёхсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске было согласовано разведение сил и средств на участке в районе населённого пункта Гнутово в Донбассе, сообщает RT.

«Практически согласован один из участков разведения в районе населённого пункта Гнутово, который ранее был предложен украинской стороной, продолжается работа над согласованием других. Акцентировано внимание на необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня», — написала в Facebook пресс-секретарь главы украинской делегации Дарья Олифер.

В январе глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев отказывается поддержать разведение сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе из-за опасения замораживания конфликта.
Глава российского МИД Сергей Лавров пояснил, почему делегация Украины на нормандском саммите в Париже отказалась от разведения сил по всей линии соприкосновения.

«Я не открою большого секрета, но нам известно, что такую позицию украинская делегация на нормандском саммите в Париже заняла по настоянию Вашингтона», — заявил глава МИД.

Он сообщил, что США «очень не хочется, чтобы выполнялись минские договорённости, очень не хочется, чтобы линия соприкосновения стала безопасной с обеих сторон».

Министр предположил, что «поддержание этого конфликта в некой контролируемой фазе соответствует интересам США с точки зрения их геополитических видов на постсоветское пространство».
russian.rt.com
Категории: политика, чп и криминал
Ключевые слова: война, донбасс, Минск-2, Зеленский
География: Украина
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добавлена сегодня, 13 февраля, 08:00

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