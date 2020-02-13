Согласован первый из трёх новых участков отвода войск в Донбассе 🔊 Воспроизвести



На заседании трёхсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске было согласовано разведение сил и средств на участке в районе населённого пункта Гнутово в Донбассе, сообщает



«Практически согласован один из участков разведения в районе населённого пункта Гнутово, который ранее был предложен украинской стороной, продолжается работа над согласованием других. Акцентировано внимание на необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня», — написала в Facebook пресс-секретарь главы украинской делегации Дарья Олифер.



В январе глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев отказывается поддержать разведение сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе из-за опасения замораживания конфликта. На заседании трёхсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске было согласовано разведение сил и средств на участке в районе населённого пункта Гнутово в Донбассе, сообщает RT «Практически согласован один из участков разведения в районе населённого пункта Гнутово, который ранее был предложен украинской стороной, продолжается работа над согласованием других. Акцентировано внимание на необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня», — написала в Facebook пресс-секретарь главы украинской делегации Дарья Олифер.В январе глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев отказывается поддержать разведение сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе из-за опасения замораживания конфликта. Глава российского МИД Сергей Лавров пояснил, почему делегация Украины на нормандском саммите в Париже отказалась от разведения сил по всей линии соприкосновения.



«Я не открою большого секрета, но нам известно, что такую позицию украинская делегация на нормандском саммите в Париже заняла по настоянию Вашингтона», — заявил глава МИД.



Он сообщил, что США «очень не хочется, чтобы выполнялись минские договорённости, очень не хочется, чтобы линия соприкосновения стала безопасной с обеих сторон».



Министр предположил, что «поддержание этого конфликта в некой контролируемой фазе соответствует интересам США с точки зрения их геополитических видов на постсоветское пространство». russian.rt.com Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: война, донбасс, Минск-2, Зеленский География: Украина — статья прочитана 176 раз Комментарии