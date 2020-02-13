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Премьер: дискуссия по образованию у президента – избыточное мероприятие



Премьер-министр называет избыточным мероприятием встречу политиков и представителей сферы образования, созванную президентом Литвы Гитанасом Науседой в среду.

"Я считаю, что это избыточная дискуссия, более того, центром принятия решений являются сейм и правительство", – завил в среду журналистам С. Сквернялис.

Он также сказал, что положения, предложенного правительством национального соглашения по образованию можно пытаться реализовать иным путем, например, переносом их в коллективный договор в сфере образования.

"Совершенно не понятно, почему на встрече не были представлены все политические партии, у которых есть представители в сейме", – также отметил глава Кабмина.

На встречу были приглашены основные парламентские партии, а также глава Партии свободы Аушрине Армонайте, однако приглашений не получили Партия труду, партия "Порядок и справедливость", Центристская партия, у которых по несколько представителей в сейме.

"Были приглашены все основные парламентские партии, которые активно обсуждают приоритеты и будущее образования", – сказал BNS пресс-секретарь главы государства Антанас Бубнялис.

Президент Гитанас Науседа утверждает, что к соглашению в сфере образования нужно найти как можно скорее, поскольку это неотложный приоритет государства.
BNS
Категории: политика, общество, образование
Ключевые слова: премьер, президент, критика, совещание
География: Литва
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добавлена сегодня, 13 февраля, 09:30

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