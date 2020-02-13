|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Премьер: дискуссия по образованию у президента – избыточное мероприятие
Премьер-министр называет избыточным мероприятием встречу политиков и представителей сферы образования, созванную президентом Литвы Гитанасом Науседой в среду.
"Я считаю, что это избыточная дискуссия, более того, центром принятия решений являются сейм и правительство", – завил в среду журналистам С. Сквернялис.
Он также сказал, что положения, предложенного правительством национального соглашения по образованию можно пытаться реализовать иным путем, например, переносом их в коллективный договор в сфере образования.
"Совершенно не понятно, почему на встрече не были представлены все политические партии, у которых есть представители в сейме", – также отметил глава Кабмина.
На встречу были приглашены основные парламентские партии, а также глава Партии свободы Аушрине Армонайте, однако приглашений не получили Партия труду, партия "Порядок и справедливость", Центристская партия, у которых по несколько представителей в сейме.
"Были приглашены все основные парламентские партии, которые активно обсуждают приоритеты и будущее образования", – сказал BNS пресс-секретарь главы государства Антанас Бубнялис.
Президент Гитанас Науседа утверждает, что к соглашению в сфере образования нужно найти как можно скорее, поскольку это неотложный приоритет государства.
Категории: политика, общество, образование
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|