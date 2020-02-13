Премьер: дискуссия по образованию у президента – избыточное мероприятие 🔊 Воспроизвести



Премьер-министр называет избыточным мероприятием встречу политиков и представителей сферы образования, созванную президентом Литвы Гитанасом Науседой в среду.



"Я считаю, что это избыточная дискуссия, более того, центром принятия решений являются сейм и правительство", – завил в среду журналистам С. Сквернялис.



Он также сказал, что положения, предложенного правительством национального соглашения по образованию можно пытаться реализовать иным путем, например, переносом их в коллективный договор в сфере образования.



"Совершенно не понятно, почему на встрече не были представлены все политические партии, у которых есть представители в сейме", – также отметил глава Кабмина.



На встречу были приглашены основные парламентские партии, а также глава Партии свободы Аушрине Армонайте, однако приглашений не получили Партия труду, партия "Порядок и справедливость", Центристская партия, у которых по несколько представителей в сейме.



"Были приглашены все основные парламентские партии, которые активно обсуждают приоритеты и будущее образования", – сказал BNS пресс-секретарь главы государства Антанас Бубнялис.



Президент Гитанас Науседа утверждает, что к соглашению в сфере образования нужно найти как можно скорее, поскольку это неотложный приоритет государства. Премьер-министр называет избыточным мероприятием встречу политиков и представителей сферы образования, созванную президентом Литвы Гитанасом Науседой в среду."Я считаю, что это избыточная дискуссия, более того, центром принятия решений являются сейм и правительство", – завил в среду журналистам С. Сквернялис.Он также сказал, что положения, предложенного правительством национального соглашения по образованию можно пытаться реализовать иным путем, например, переносом их в коллективный договор в сфере образования."Совершенно не понятно, почему на встрече не были представлены все политические партии, у которых есть представители в сейме", – также отметил глава Кабмина.На встречу были приглашены основные парламентские партии, а также глава Партии свободы Аушрине Армонайте, однако приглашений не получили Партия труду, партия "Порядок и справедливость", Центристская партия, у которых по несколько представителей в сейме."Были приглашены все основные парламентские партии, которые активно обсуждают приоритеты и будущее образования", – сказал BNS пресс-секретарь главы государства Антанас Бубнялис.Президент Гитанас Науседа утверждает, что к соглашению в сфере образования нужно найти как можно скорее, поскольку это неотложный приоритет государства. BNS Категории: политика, общество, образование Ключевые слова: премьер, президент, критика, совещание География: Литва — статья прочитана 179 раз Комментарии