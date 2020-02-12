Как горячие пирожки!

На финал Лиги чемпионов по футзалу в Минске уже раскуплено половина билетов
24 и 26 апреля в Минске впервые пройдут полуфиналы и финал Лиги чемпионов UEFA по мини-футболу (футзал). На «Минск-Арене» сразятся каталонская «Барселона», испанская «Мурсия» и российские клубы «Тюмень» и КПРФ, сообщает sport.tut.by.
Из поступивших в продажу билетов на финал уже реализовано более половины. В Минск на матчи турнира приедут болельщики из стран Европы, Азии и США. По информации билетного оператора география болельщиков уже насчитывает 20 стран.
Напомним, все желающие еще могут приобрести пакет сразу на оба игровых дня, предоставляющий возможность посетить все четыре встречи — два полуфинала, матч за 3-е место и финал. На этот пакет действует скидка 20%.
24 и 26 апреля в Минске впервые пройдут полуфиналы и финал Лиги чемпионов UEFA по мини-футболу (футзал). На «Минск-Арене» сразятся каталонская «Барселона», испанская «Мурсия» и российские клубы «Тюмень» и КПРФ, сообщает sport.tut.by.
Из поступивших в продажу билетов на финал уже реализовано более половины. В Минск на матчи турнира приедут болельщики из стран Европы, Азии и США. По информации билетного оператора география болельщиков уже насчитывает 20 стран.
Напомним, все желающие еще могут приобрести пакет сразу на оба игровых дня, предоставляющий возможность посетить все четыре встречи — два полуфинала, матч за 3-е место и финал. На этот пакет действует скидка 20%.
Но эти билеты из-за повышенного спроса продаются только до 18:00 пятницы, 14 февраля. Спешите с приобретением!
Организаторы отмечают, что болельщики из Испании, России и Беларуси выделяются наибольшей активностью при покупке абонементов и билетов.
Также проявили интерес к минскому финалу четырех жители Австрии, Великобритании, Венгрии, Германии, Израиля, Индонезии, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии, США, Украины, Швеции и Эстонии.
24 апреля
18:00. Полуфинал. «Барса» (Испания) — КПРФ (Москва, Россия)
21:00. Полуфинал. «Мурсия» (Испания) — «Тюмень» (Россия)
26 апреля
15:30. Матч за 3-е место
18:00. Финал
Организаторы отмечают, что болельщики из Испании, России и Беларуси выделяются наибольшей активностью при покупке абонементов и билетов.
Также проявили интерес к минскому финалу четырех жители Австрии, Великобритании, Венгрии, Германии, Израиля, Индонезии, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии, США, Украины, Швеции и Эстонии.
Расписание игр:
24 апреля
18:00. Полуфинал. «Барса» (Испания) — КПРФ (Москва, Россия)
21:00. Полуфинал. «Мурсия» (Испания) — «Тюмень» (Россия)
26 апреля
15:30. Матч за 3-е место
18:00. Финал