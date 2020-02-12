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Как горячие пирожки!

На финал Лиги чемпионов по футзалу в Минске уже раскуплено половина билетов

Фото: www.fcbarcelona.com




24 и 26 апреля в Минске впервые пройдут полуфиналы и финал Лиги чемпионов UEFA по мини-футболу (футзал). На «Минск-Арене» сразятся каталонская «Барселона», испанская «Мурсия» и российские клубы «Тюмень» и КПРФ, сообщает sport.tut.by.

Из поступивших в продажу билетов на финал уже реализовано более половины. В Минск на матчи турнира приедут болельщики из стран Европы, Азии и США. По информации билетного оператора география болельщиков уже насчитывает 20 стран.

Напомним, все желающие еще могут приобрести пакет сразу на оба игровых дня, предоставляющий возможность посетить все четыре встречи — два полуфинала, матч за 3-е место и финал. На этот пакет действует скидка 20%.
Но эти билеты из-за повышенного спроса продаются только до 18:00 пятницы, 14 февраля. Спешите с приобретением!

Организаторы отмечают, что болельщики из Испании, России и Беларуси выделяются наибольшей активностью при покупке абонементов и билетов.

Также проявили интерес к минскому финалу четырех жители Австрии, Великобритании, Венгрии, Германии, Израиля, Индонезии, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии, США, Украины, Швеции и Эстонии.

Расписание игр:

24 апреля

18:00. Полуфинал. «Барса» (Испания) — КПРФ (Москва, Россия)

21:00. Полуфинал. «Мурсия» (Испания) — «Тюмень» (Россия)

26 апреля

15:30. Матч за 3-е место

18:00. Финал
Категории: спорт
Ключевые слова: Лига чемпионов, финал, футзал
География: Белоруссия, Минск
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добавлена сегодня, 12 февраля, 17:40

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