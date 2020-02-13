Главная >> Новости >> экономика, чп и криминал >> Литва готова предоставить гуманитарную помощь Китаю - премьер

Литва готова предоставить гуманитарную помощь Китаю - премьер



Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что Литва готова предоставить гуманитарную помощь Китаю и более тесно сотрудничать с ведомствами этой страны в целях предотвращения распространения эпидемии коронавируса.

Эту поддержку премьер выразил в письме главе китайского правительства Ли Кэцяну, сообщил в среду литовский Кабмин.

"Я выражаю солидарность с людьми Китая, работниками медицинской сферы и специалистами, которые напрямую борются с эпидемией и стараются остановить распространение коронавируса", – говорится в письме.

"Мы внимательно следим за событиями, связанными с распространением этого нового вируса, перешедшего границы государств, и надеемся, что в ближайшее время удастся его остановить", – сказал премьер.
"Мы хотим Вас заверить, что Литва вместе со своими партнерами и международными организациями готова предложить гуманитарную помощь и обеспечить более тесное сотрудничество с соответствующими китайскими ведомствами, чтобы предотвратить путь распространения эпидемии в мире", – говорится в письме С. Сквернялиса.

В Китай от коронавируса скончались более 1100 человек. Выздоровело при этом почти в четыре раза больше - почти пять тысяч человек. Заражены более 44 тыс.

В Литве не было зафиксировано случаев заражения этим вирусом. В целях снижения рисков министерство иностранных дел рекомендовало отказаться от поездок в Китай, во всех трех аэропортах Литвы и в Клайпедском порту дежурят специалисты Национального центра общественного здоровья.
BNS
Категории: экономика, чп и криминал
Ключевые слова: помощь, Китай, литовцы, вирус, пандемия
География: Литва
статья прочитана 190 раз
добавлена сегодня, 13 февраля, 10:30

Комментарии

v
13 февраля, 13:44
#
Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что Литва готова предоставить гуманитарную помощь Китаю и более тесно сотрудничать с ведомствами этой страны в целях предотвращения распространения эпидемии коронавирус
Для Китая 50 тысяч евро это не гуманитарная помощь
ответить
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка