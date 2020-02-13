Литва готова предоставить гуманитарную помощь Китаю - премьер 🔊 Воспроизвести



Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что Литва готова предоставить гуманитарную помощь Китаю и более тесно сотрудничать с ведомствами этой страны в целях предотвращения распространения эпидемии коронавируса.



Эту поддержку премьер выразил в письме главе китайского правительства Ли Кэцяну, сообщил в среду литовский Кабмин.



"Я выражаю солидарность с людьми Китая, работниками медицинской сферы и специалистами, которые напрямую борются с эпидемией и стараются остановить распространение коронавируса", – говорится в письме.



"Мы внимательно следим за событиями, связанными с распространением этого нового вируса, перешедшего границы государств, и надеемся, что в ближайшее время удастся его остановить", – сказал премьер. Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что Литва готова предоставить гуманитарную помощь Китаю и более тесно сотрудничать с ведомствами этой страны в целях предотвращения распространения эпидемии коронавируса.Эту поддержку премьер выразил в письме главе китайского правительства Ли Кэцяну, сообщил в среду литовский Кабмин."Я выражаю солидарность с людьми Китая, работниками медицинской сферы и специалистами, которые напрямую борются с эпидемией и стараются остановить распространение коронавируса", – говорится в письме."Мы внимательно следим за событиями, связанными с распространением этого нового вируса, перешедшего границы государств, и надеемся, что в ближайшее время удастся его остановить", – сказал премьер. "Мы хотим Вас заверить, что Литва вместе со своими партнерами и международными организациями готова предложить гуманитарную помощь и обеспечить более тесное сотрудничество с соответствующими китайскими ведомствами, чтобы предотвратить путь распространения эпидемии в мире", – говорится в письме С. Сквернялиса.



В Китай от коронавируса скончались более 1100 человек. Выздоровело при этом почти в четыре раза больше - почти пять тысяч человек. Заражены более 44 тыс.



В Литве не было зафиксировано случаев заражения этим вирусом. В целях снижения рисков министерство иностранных дел рекомендовало отказаться от поездок в Китай, во всех трех аэропортах Литвы и в Клайпедском порту дежурят специалисты Национального центра общественного здоровья. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: помощь, Китай, литовцы, вирус, пандемия География: Литва — статья прочитана 190 раз Комментарии