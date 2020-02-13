Повышены выплаты учителям литовского языка в Беларуси, Польше и Калининграде 🔊 Воспроизвести



Правительство Литвы в полтора раза повысило выплаты педагогам литунистического просвещения в Беларуси, Польше и Калининградской области РФ.



Министр образования Альгридас Монкявичюс, представивший соответствующий проект, в среду сказал, что это должно сравнять зарплату этих учителей с зарплатами учителей, работающих в Литве.



"В целом 67 таких людей: в Беларуси 46, в Польше - 8, в Калининграде – 13, их зарплаты ниже, чем у педагогов, работающих в Литве. Поэтому для их поощрения следует увеличить финансирование", – отметил А. Монкявичюс.



По сообщению министерства, в прошлом году для этих целей было выделено 1 млн евро, в этом году сумма увеличится более чем на 0,5 млн евро. Конкретные выплаты зависят от договоров и от того, в каком государстве учитель работает, от трудовой нагрузки и прочих обстоятельства.



Также было решено, что не будет объявляться конкурс на место такого учителя, его будут принимать на основе законодательных актов той страны, где ведется обучение.



В Беларуси, Польше и Калининградской области литуанистическое просвещение ведется в шести литовских общеобразовательных учреждениях и более чем в двадцати школах неформального обучения. Правительство Литвы в полтора раза повысило выплаты педагогам литунистического просвещения в Беларуси, Польше и Калининградской области РФ.Министр образования Альгридас Монкявичюс, представивший соответствующий проект, в среду сказал, что это должно сравнять зарплату этих учителей с зарплатами учителей, работающих в Литве."В целом 67 таких людей: в Беларуси 46, в Польше - 8, в Калининграде – 13, их зарплаты ниже, чем у педагогов, работающих в Литве. Поэтому для их поощрения следует увеличить финансирование", – отметил А. Монкявичюс.По сообщению министерства, в прошлом году для этих целей было выделено 1 млн евро, в этом году сумма увеличится более чем на 0,5 млн евро. Конкретные выплаты зависят от договоров и от того, в каком государстве учитель работает, от трудовой нагрузки и прочих обстоятельства.Также было решено, что не будет объявляться конкурс на место такого учителя, его будут принимать на основе законодательных актов той страны, где ведется обучение.В Беларуси, Польше и Калининградской области литуанистическое просвещение ведется в шести литовских общеобразовательных учреждениях и более чем в двадцати школах неформального обучения. BNS Категории: экономика, общество, образование Ключевые слова: литовский язык, зарплаты, учителя — статья прочитана 183 раза Комментарии