Экс-начальник управления ФСИН РФ покончил с собой в зале суда 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Александр Кондратюк



Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила



ЧП произошло после того, как судья огласил назначенное наказание.



По словам Солоповой, Свиридова признали виновным в вымогательстве в особо крупном размере и приговорили к наказанию ниже низшего предела — трем годам с отбыванием в колонии строгого режима.



По данной статье может грозить от 7 до 15 лет лишения свободы.



На месте ЧП работают полицейские и сотрудники СК.



"Обстоятельства, при которых подсудимый, который находился под подпиской о невыезде, пронес в здание суда оружие, в настоящее время устанавливаются", — добавила Солопова. Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.ЧП произошло после того, как судья огласил назначенное наказание.По словам Солоповой, Свиридова признали виновным в вымогательстве в особо крупном размере и приговорили к наказанию ниже низшего предела — трем годам с отбыванием в колонии строгого режима.По данной статье может грозить от 7 до 15 лет лишения свободы.На месте ЧП работают полицейские и сотрудники СК."Обстоятельства, при которых подсудимый, который находился под подпиской о невыезде, пронес в здание суда оружие, в настоящее время устанавливаются", — добавила Солопова. В свою очередь, в СК сообщили о проверке обстоятельств происшествия. Следователи "проверят обеспечение режима безопасности в суде, в ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела", добавили в ведомстве.



По информации РБК, Свиридова, экс-начальника управления автотранспорта ФСИН, обвинили в вымогательстве десяти миллионов рублей у бывшего замдиректора ведомства Александра Сапожникова.



Экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов, покончивший с собой в зале Чертановского суда Москвы, страдал от неизлечимого онкологического заболевания, сообщает РБК.



Свиридова судили за вымогательство десяти миллионов рублей у бывшего замдиректора ведомства Александра Сапожникова. До оглашения приговора мужчина находился под подпиской о невыезде.



Суд приговорил Свиридова к трем годам колонии строгого режима. После слов судьи о взятии под стражу в зале суда Свиридов покончил с собой. РИА Новости Категории: чп и криминал Ключевые слова: суд, самоубийство География: Россия, Москва — статья прочитана 157 раз Комментарии