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Экс-начальник управления ФСИН РФ покончил с собой в зале суда

© РИА Новости / Александр Кондратюк


Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

ЧП произошло после того, как судья огласил назначенное наказание.

По словам Солоповой, Свиридова признали виновным в вымогательстве в особо крупном размере и приговорили к наказанию ниже низшего предела — трем годам с отбыванием в колонии строгого режима.

По данной статье может грозить от 7 до 15 лет лишения свободы.

На месте ЧП работают полицейские и сотрудники СК.

"Обстоятельства, при которых подсудимый, который находился под подпиской о невыезде, пронес в здание суда оружие, в настоящее время устанавливаются", — добавила Солопова.
В свою очередь, в СК сообщили о проверке обстоятельств происшествия. Следователи "проверят обеспечение режима безопасности в суде, в ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела", добавили в ведомстве.

По информации РБК, Свиридова, экс-начальника управления автотранспорта ФСИН, обвинили в вымогательстве десяти миллионов рублей у бывшего замдиректора ведомства Александра Сапожникова.

Экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов, покончивший с собой в зале Чертановского суда Москвы, страдал от неизлечимого онкологического заболевания, сообщает РБК.

Свиридова судили за вымогательство десяти миллионов рублей у бывшего замдиректора ведомства Александра Сапожникова. До оглашения приговора мужчина находился под подпиской о невыезде.

Суд приговорил Свиридова к трем годам колонии строгого режима. После слов судьи о взятии под стражу в зале суда Свиридов покончил с собой.
РИА Новости
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: суд, самоубийство
География: Россия, Москва
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добавлена сегодня, 12 февраля, 19:00

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