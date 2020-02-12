Верховный суд Швеции отклонил жалобу Литвы на решение в пользу Газпрома 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Саид Царнаев



Литовская сторона пытается отстаивать свою претензию к российской компании в Стокгольмском арбитраже с 2012 года. Верховный суд Швеции в декабре прошлого года отклонил апелляцию Литвы на решение Стокгольмского арбитража по условиям закупок российского газа. Об этом сообщает РИА Новости м



О том, что Вильнюс подал апелляцию в Верховный суд Швеции, российская госкорпорация узнала в августе прошлого года.



"20 декабря 2019 года Верховный суд Швеции отклонил ходатайство Литвы и оставил в силе решение Апелляционного суда Стокгольма. Решение Верховного суда Швеции не подлежит обжалованию", – говорится в сообщении. Литовская сторона пытается отстаивать свою претензию к российской компании в Стокгольмском арбитраже с 2012 года. Верховный суд Швеции в декабре прошлого года отклонил апелляцию Литвы на решение Стокгольмского арбитража по условиям закупок российского газа. Об этом сообщает РИА Новости м Sputnik Литва со ссылкой на проспект к еврооблигациям "Газпрома".О том, что Вильнюс подал апелляцию в Верховный суд Швеции, российская госкорпорация узнала в августе прошлого года."20 декабря 2019 года Верховный суд Швеции отклонил ходатайство Литвы и оставил в силе решение Апелляционного суда Стокгольма. Решение Верховного суда Швеции не подлежит обжалованию", – говорится в сообщении. Ранее Sputnik Литва писал, что суд округа Свеа в Швеции отклонил требование Литвы об отмене решения Стокгольмского арбитража по спору между Вильнюсом и "Газпромом". Вильнюс требовал взыскать с российской компании около 1,5 миллиарда евро и заявлял, что цена на газ, который РФ поставляла в 2006-2015 годах литовской Lietuvos Dujos, является "несправедливой".



В итоге просьба Литвы была отклонена. Также Вильнюс обязали выплатить "Газпрому" судебные издержки.



Литовская сторона пытается отстаивать свою претензию к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже с 2012 года.



В 2016 году суд не нашел нарушений со стороны российской компании, однако признал, что имел место конфликт интересов, так как "Газпром" был и поставщиком газа, и владельцем пакета акций литовской газораспределительной компании Lietuvos Dujos, впоследствии реорганизованной.



Не добившись компенсации, в том же году Литва обжаловала решение Стокгольмского арбитража в шведском суде.



При этом за последние годы Литва нарастила объемы закупок у "Газпрома" больше всех из стран Балтии. В 2017 году она закупила у российской компании 1,407 миллиарда кубометров природного газа, что на 37 процентов больше, чем в 2016-м. Согласно данным российской компании за 2018 год, в период с января по сентябрь Вильнюс закупил 0,936 миллиарда кубометров. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, политика Ключевые слова: Газпром, иск, Стокгольм География: Литва — статья прочитана 211 раз Комментарии