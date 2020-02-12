Президент Литвы решил не назначать Л. Савицкаса министром экономики /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Литовский президент Гитанас Науседа отклонил кандидатуру советника премьер-министра Лукаса Савицкаса на пост министра экономики и инноваций.



"Президент оценил кандидатуру Л. Савицкаса на пост министра экономики и инноваций и принял решение не утверждать эту кандидатуру", – заявил в среду пресс-секретарь главы государства Антанас Бубнялис.



Советник сказал, что Л. Савицкасу не хватило бы опыта для проведения до конца срока полномочий важных для сектора работ, однако самого кандидата он назвал "перспективным, и отметил, что в будущем он сможет занять важную должность в государственном секторе".



По словам А. Бубнялиса, новому руководителю осталось работать немногим больше полугодия, поэтому он должен в течение короткого срока "не только смочь идентифицировать важнейшие приоритеты деятельности этого министерства, но и иметь опыт принятия решений для реализации этих изменений". "Президент оценил кандидатуру Л. Савицкаса на пост министра экономики и инноваций и принял решение не утверждать эту кандидатуру", – заявил в среду пресс-секретарь главы государства Антанас Бубнялис.Советник сказал, что Л. Савицкасу не хватило бы опыта для проведения до конца срока полномочий важных для сектора работ, однако самого кандидата он назвал "перспективным, и отметил, что в будущем он сможет занять важную должность в государственном секторе".По словам А. Бубнялиса, новому руководителю осталось работать немногим больше полугодия, поэтому он должен в течение короткого срока "не только смочь идентифицировать важнейшие приоритеты деятельности этого министерства, но и иметь опыт принятия решений для реализации этих изменений". "Он также должен быть готов сконцентрироваться на министерской деятельности, невзирая на предстоящие выборы", – добавил представитель президента.



А. Бубнялис также сказал, что президент ждет другой кандидатуры на пост министра экономики и инноваций.



"По мнению президента, в Литве есть и опытные люди, которые могут добиться конкретных результатов деятельности этого министерства в оставшиеся месяцы работы", – сказал А. Бубнялис.



В ответ на вопрос о том, если у президента намеченные возможные кандидаты на эту должность, советник сказал, что кандидатуру выдвигает премьер.



"Президент не выдвигает кандидатур, премьер выдвигает кандидатов, однако, по мнению президента, министр может занять должность лишь с 10 марта, поэтому остаются еще 4 недели, за которые премьер может представить кандидатуру", – сказал А. Бубнялис.



Премьер выдвинул кандидатуру Л. Савицкаса 24 января.



29-летний Л. Савицкас работает советником премьера по экономическим вопросам и управлению стратегическими изменениями. Л. Савицкас также является членом Вильнюсского горсовета, куда был избран по списку партии "аграриев", однако ее членом не является.



Л. Савицкас получил степень магистра по европейским общественным делам в Маастрихтском университете в Нидерландах, до этого он получил степень бакалавра политики и международных отношений в Университете Йорка в Великобритании.



Вернувшись в Литву после обучения за границей, Л. Савицкас работал руководителем группы по улучшению условий инвестиций агентства по привлечению зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje, во время программы Kurk Lietuvai ("Твори для Литвы") проводил в жизнь проекты в этом агентстве и в канцелярии правительства, а также работал менеджером по политике и связям с общественностью ассоциации Investuotoju Forumas ("Форум инвесторов").



Должность министра экономики вакантна с декабря прошлого года после назначения тогдашнего министра Виргиниюса Синкявичюса членом Еврокомиссии (ЕК).



Министра на должности утверждает президент. Министр дает присягу в Сейме. Очередная весенняя сессия начнется 10 марта.



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Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что решение президента Гитанаса Науседы не назначать Лукаса Савицкаса министром экономики обусловили споры по поводу главы Минтранспорта Ярослава Наркевича.



"Ни для кого не секрет, какой это ответ и на какие решения", – завил премьер журналистам в правительстве.



"До истории с министром транспорта этот кандидат не вызывал ни у кого сомнений", – добавил С. Сквернялис.



Премьер-министр упомянул, что на его советника по экономике Л. Савицкаса ляжет "еще более значительная ответственность", чем сейчас, однако не детализировал, будет ли меняться его должность.



Премьер сказал, что еще обдумает, выдвигать ли другого кандидата в министры экономики.



Президент Гитанас Науседа заявил, что отклонил кандидатуру 29-летнего Л. Савицкаса, поскольку "он не доказал, что сможет быстро реализовать значительные изменения" за время до выборов.



Г. Науседа не раз призывал министра Я. Наркевича покинуть пост, но С. Сквернялис решил, что министр может продолжать работу.



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"Я точно не берусь оценивать решения президента и думаю, что должны оценить политологи", – сказал Л. Савицкас журналистам в правительстве.



Он также сказал, что во время встречи с президентом не возникало дополнительных вопросов.



"Во время встречи, я полагаю, очень успешно удалось детально обсудить как задачи, так и способы, а также мой личный опыт, во время встречи каких-то открытых вопросов точно не было", – сказал он.



"Я шел с очень четким настроем реализовать дела, реализацию которых, по моему мнению, необходимо обеспечить. Решение президента такое, какое есть", – сказал Л. Савицкас.



Он также добавил, что очень важно, чтобы его ситуация не стала еще одним аргументом для молодых профессионалов своей сферы, политиков молодого поколения не выбирать политический путь.



Л. Савицкас также сказал, что не принимал решений и не получал предложений об участии в предстоящих в октябре этого года парламентских выборах.



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Решение президента Гитанаса Науседы не назначать Лукаса Савицкаса министром экономики является ответной реакций на ситуацию с главой Минтранспорта Ярославом Наркевичем, считает лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис.



"Сейчас мы должны так интересно себя чувствовать. Сейчас такое чувство, словно правящей коалиции ответили на эту тему Я. Наркевича", – сказал BNS лидер правящих.



Он также отметил, что глава государства мог бы сразу сказать премьеру Саулюсу Сквернялису, что не будет назначать выдвинутого кандидата в министры.



"Нужно было сказать премьеру, чтобы кандидата не выдвигали вовсе, если период кажется президенту слишком коротким. Сейчас получается, что кандидата представляют, по поводу его нет никаких аргументов (против -BNS), но его не назначают", – сказал Р. Карбаускис.



"Я не оцениваю негативно, я полностью понимаю, что это аргумент. Я лишь реагирую на то, что зачем тогда нужно было рассматривать. Нужно было сразу сказать, что срок (полномочий- BNS) слишком короткий", – добавил он.



Р. Карбаускис также отметил, что правящие, скорее всего, не будут рассматривать другого кандидата.



"Как может быть другой кандидат, если к этому кандидату никаких замечаний нет", – сказал лидер "аграриев". BNS Категории: политика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: президент, министр, кандидат, Лукас Савицкас, министр экономики и инноваций География: Литва — статья прочитана 182 раза Комментарии