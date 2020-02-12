Польша потребовала у «Газпрома» документы по делу о «Северном потоке-2» и грозит штрафом 🔊 Воспроизвести Фото: https://wiadomosci.gazeta.pl/



Антимонопольная служба Польши потребовала у России документацию, связанную со строительством и реализацией газопровода «Северный поток – 2», сообщает



История берет начало с подачи заявки в UOKiK (польское управление по конкуренции и защите прав потребителей) на создание совместного предприятия для строительства «Северного потока-2». Заявителями выступили пять участников проекта – немецкие Uniper и Wintershall DeaЮ французская ENGIE, австрийская OMV и британско-голландская Shell. Несмотря на то, что газопровод не будет проходить через экономическую зону Польши, разрешение Варшавы было необходимо по законодательству Евросоюза. Ожидаемо, что польская сторона заявку не согласовала с формулировкой угрозы нарушения антимонопольного законодательства. Антимонопольная служба Польши потребовала у России документацию, связанную со строительством и реализацией газопровода «Северный поток – 2», сообщает EER . А еще раньше Варшава заявила об угрозе со своей стороны наложить штрафы на всех участников проекта.История берет начало с подачи заявки в UOKiK (польское управление по конкуренции и защите прав потребителей) на создание совместного предприятия для строительства «Северного потока-2». Заявителями выступили пять участников проекта – немецкие Uniper и Wintershall DeaЮ французская ENGIE, австрийская OMV и британско-голландская Shell. Несмотря на то, что газопровод не будет проходить через экономическую зону Польши, разрешение Варшавы было необходимо по законодательству Евросоюза. Ожидаемо, что польская сторона заявку не согласовала с формулировкой угрозы нарушения антимонопольного законодательства. Когда реализация проекта продолжилась, UOKiK организовало расследование в отношении инвесторов в рамках которого оштрафовало французскую Engie на 172 млн злотых, или €40,3 млн. В решении о взыскании штрафа была указана причина – «необоснованный и упорный отказ» предоставить запрошенные документы по участию компании в проекте строительства «Северного потока-2».



РБК не указывает, были ли по факту эти деньги взысканы с французской компании. Однако в отношении «Газпрома», видимо, отрабатывается аналогичный сценарий. eer.ru Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: польша, Газпром, Еврокомиссия, маршрут, СП-2 География: Польша — статья прочитана 221 раз Комментарии