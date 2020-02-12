Калининградские власти считают, что электронные визы должны быть бесплатными 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора". Автор - Александр Шахов







Электронные визы для посещения Калининградской области, которые с 1 июля 2019 года выдаются гражданам 53 стран для однократного въезда, должны оставаться бесплатными, считает губернатор региона Антон Алиханов.



Ранее такой же порядок выдачи электронных виз был введен на Дальнем Востоке. С 1 октября оформить такую визу можно для поездки в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. С 1 января 2021 года иностранные туристы смогут получать электронные визы для поездок во все регионы России. Сообщалось, что они могут стать для иностранцев платными.



"Вопрос платности или бесплатности электронной визы нерешенный, на наш взгляд. Вместе с Владивостоком, с Юрием Петровичем Трутневым, я уже на эту тему разговаривал, мы будем настаивать на том, что с учетом нашей специфики, отдаленности и одного, и другого региона, будем все-таки просить, чтобы для этих территорий принцип бесплатности был сохранен", - сказал Ранее такой же порядок выдачи электронных виз был введен на Дальнем Востоке. С 1 октября оформить такую визу можно для поездки в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. С 1 января 2021 года иностранные туристы смогут получать электронные визы для поездок во все регионы России. Сообщалось, что они могут стать для иностранцев платными."Вопрос платности или бесплатности электронной визы нерешенный, на наш взгляд. Вместе с Владивостоком, с Юрием Петровичем Трутневым, я уже на эту тему разговаривал, мы будем настаивать на том, что с учетом нашей специфики, отдаленности и одного, и другого региона, будем все-таки просить, чтобы для этих территорий принцип бесплатности был сохранен", - сказал РИА Новости Алиханов.



"Например, для какого-нибудь студента из Хельсинки вопрос платить 50 евро консульского сбора и ехать в Калининград, или не платить и ехать, условно говоря, в Копенгаген, это иногда решающее значение имеет. Не у всех эти 50 евро укладываются в порог принятия решения, для некоторых это серьезная сумма", - добавил Алиханов.



Электронная виза разрешает пребывание в Калининградской области не более восьми суток с момента въезда, она действительна в течение 30 дней, выдается с туристической, деловой и гуманитарной целью. Въезд на другие территории РФ с этой визой невозможен. Для получения электронной визы иностранному гражданину необходимо заполнить заявление на сайте консульского департамента МИД России.



Антон Алиханов. Фото из архива "Обзора". Автор - Александр Шахов По данным регионального правительства, в декабре на получение электронных виз было подано почти 80 тысяч заявок из 50 стран. Въехали в Калининградскую область более 66 тысяч иностранных граждан. Большинство гостей - 43% - жители Литвы, 20% - Латвии, 16% приехали из Польши, 13% из Германии.Электронная виза разрешает пребывание в Калининградской области не более восьми суток с момента въезда, она действительна в течение 30 дней, выдается с туристической, деловой и гуманитарной целью. Въезд на другие территории РФ с этой визой невозможен. Для получения электронной визы иностранному гражданину необходимо заполнить заявление на сайте консульского департамента МИД России. Категории: в России Ключевые слова: Калининград, электронные визы, Антон Алиханов География: Россия, Калининград — статья прочитана 179 раз Комментарии