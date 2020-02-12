Автомагистраль от Вильнюса до латвийской границы будет названа Балтийским путем 🔊 Воспроизвести



В среду правительство Литвы решило увековечить память о состоявшейся более 30 лет назад гражданской акции "Балтийский путь" и назвало магистральные автодороги, по которым протянулась человеческая цепочка, Балтийским путем.



Название "Балтийского пути" дано автостраде от Вильнюса по Панявежиса (с 9 по 132 километры), а также отрезку дороги Панявежис-Пасвалис-Рига до латвийской границы (с 4,6 по 66 километры).



"Название дорог Балтийским путем - это осмысленное празднование важного для Литовского государства и исключительного события в истории страны" – заявил на заседании Кабмина министр транспорта Ярослав Наркевич.



Ранее вице-министр транспорта Владислав Кондратович сообщал BNS, что аналогичное предложение об увековечении Балтийского пути будет выдвинуто и Латвии с Эстонией. Название "Балтийского пути" дано автостраде от Вильнюса по Панявежиса (с 9 по 132 километры), а также отрезку дороги Панявежис-Пасвалис-Рига до латвийской границы (с 4,6 по 66 километры)."Название дорог Балтийским путем - это осмысленное празднование важного для Литовского государства и исключительного события в истории страны" – заявил на заседании Кабмина министр транспорта Ярослав Наркевич.Ранее вице-министр транспорта Владислав Кондратович сообщал BNS, что аналогичное предложение об увековечении Балтийского пути будет выдвинуто и Латвии с Эстонией. В среду Я. Наркевич сказал, что намерен уже в субботу обсудить этот вопрос с латвийским коллегой.



Акция "Балтийский путь" состоялась 23 августа 1989 года по случаю 50-летия со дня подписания Советским Союзом и нацистской Германией в 1939 году пакта, приведшего к оккупации стран Балтии.



Более 30 лет назад два миллиона литовцев, латышей и эстонцев объединились, чтобы выразить своё желание восстановить независимость от Советского Союза.



Балтийский путь стал символом ненасильственного сопротивления. В 2004 году в живую цепь выстроились жители Тайваня, протестующие против военных угроз Китая, а в 2013 году такую акцию повторили каталонцы, стремящиеся отделиться от Испании. В прошлом году тысячи человек выстроились в живую 40-километровую цепь в Гонконге, где местные жители протестуют против вмешательства Китая. BNS Категории: общество, авто, в странах Балтии, история Ключевые слова: Балтийский путь, магистраль География: Литва — статья прочитана 134 раза Комментарии