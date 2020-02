Возможности узнаваемости Литвы за рубежом сильно расширятся 🔊 Воспроизвести Фото Виктора Грецкаса, "Обзор"







Канцелярия правительства Литвы в среду сообщила, что подписала договор стоимостью 163 тыс. евро с компанией New Agency о создании десятилетней стратегии имиджевого представления Литвы за рубежом.



"До сих пор у нас нет скоординированной стратегии презентирования страны за рубежом, поэтому сужаются возможности нашей узнаваемости на целевых зарубежных рынках и труднее подчеркивать конкурентные преимущества в регионе", – сказал для пресс-релиза вице-канцлер правительства Дейвидас Матулёнис.



"Поэтому необходимо создать общую систему презентации страны, договориться о направлениях, дорожной карте коммуникации и стремиться к большей узнаваемости Литвы, целенаправленному рекламированию нашего государства за рубежом", – сказал он. "До сих пор у нас нет скоординированной стратегии презентирования страны за рубежом, поэтому сужаются возможности нашей узнаваемости на целевых зарубежных рынках и труднее подчеркивать конкурентные преимущества в регионе", – сказал для пресс-релиза вице-канцлер правительства Дейвидас Матулёнис."Поэтому необходимо создать общую систему презентации страны, договориться о направлениях, дорожной карте коммуникации и стремиться к большей узнаваемости Литвы, целенаправленному рекламированию нашего государства за рубежом", – сказал он. Канцелярия правительства сообщает, что компания была выбрана из трех участников открытого конкурса на основании критериев экономической выгоды.



В сообщении также говорится, что над созданием стратегии будут создавать креативное агентство New!, группа предприятий бизнес-консалтинга Synthesis Consulting Group, агентство социальных сетей SuperYou и пиар-компоания Blue Oceans PR.



"В команду экспертов вошли профессионалы в областях национального маркетинга, коммуникаций, создания бренд-имиджа. Им будет помогать хорошо известный в мире специалист по построению национального бренд-имиджа государства - Саймон Анхольт, который за свою карьеру консультировал правительства 40 стран", – говорится в сообщении.



Агентство New! возглавляют Томас Раманаускас и Максим Кузьмин. Стратегию рекламирования страны за рубежом на период 2020–2030 годов их компания должна будет выработать за полгода. Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, презентация, стратегия, креативное агентство New! — статья прочитана 114 раз Комментарии