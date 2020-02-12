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Взрыв в Амстердаме. Возможно это теракт

© Paulo Amorim / Vwpics globallookpress.com


Сотрудники правоохранительных органов Нидерландов сообщили, что утром в Амстердаме произошёл взрыв, сообщает RT.

Об этом говорится в Twitter амстердамской полиции.

«В среду утром (12 февраля. — RT) произошёл взрыв в офисе почтовой компании», — указывается в заявлении.



Согласно предварительным данным, взрыв мог быть вызван сработавшим взрывным устройством.

«Пострадавших нет. Полиция выехала на место происшествия», — уточняется в сообщении.
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russian.rt.com
Категории: чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: Теракт, полиция, взрыв, Амстердам
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добавлена сегодня, 12 февраля, 10:16

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