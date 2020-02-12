Взрыв в Амстердаме. Возможно это теракт

Сотрудники правоохранительных органов Нидерландов сообщили, что утром в Амстердаме произошёл взрыв, сообщает RT.
Об этом говорится в Twitter амстердамской полиции.
«В среду утром (12 февраля. — RT) произошёл взрыв в офисе почтовой компании», — указывается в заявлении.
In een postkamer van een bedrijfspand aan de Bolstoen heeft woensdagochtend even voor 8 uur een explosie plaatsgevonden, vermoedelijk veroorzaakt door een bombrief. Geen gewonden. Woordvoering politie komt ter plaatse.— Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) February 12, 2020
Согласно предварительным данным, взрыв мог быть вызван сработавшим взрывным устройством.
«Пострадавших нет. Полиция выехала на место происшествия», — уточняется в сообщении.