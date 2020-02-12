Загрузка... Взрыв в Амстердаме. Возможно это теракт 🔊 Воспроизвести © Paulo Amorim / Vwpics globallookpress.com



Сотрудники правоохранительных органов Нидерландов сообщили, что утром в Амстердаме произошёл взрыв, сообщает



Об этом говорится в Twitter амстердамской полиции.



«В среду утром (12 февраля. — RT) произошёл взрыв в офисе почтовой компании», — указывается в заявлении.



In een postkamer van een bedrijfspand aan de Bolstoen heeft woensdagochtend even voor 8 uur een explosie plaatsgevonden, vermoedelijk veroorzaakt door een bombrief. Geen gewonden. Woordvoering politie komt ter plaatse. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) February 12, 2020



Согласно предварительным данным, взрыв мог быть вызван сработавшим взрывным устройством.



«Пострадавших нет. Полиция выехала на место происшествия», — уточняется в сообщении. Сотрудники правоохранительных органов Нидерландов сообщили, что утром в Амстердаме произошёл взрыв, сообщает RT Об этом говорится в Twitter амстердамской полиции.«В среду утром (12 февраля. — RT) произошёл взрыв в офисе почтовой компании», — указывается в заявлении.Согласно предварительным данным, взрыв мог быть вызван сработавшим взрывным устройством.«Пострадавших нет. Полиция выехала на место происшествия», — уточняется в сообщении. Загрузка... russian.rt.com Категории: чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Теракт, полиция, взрыв, Амстердам — статья прочитана 248 раз Комментарии