США надеются поставлять газ Беларуси через Литву, говорит посол 🔊 Воспроизвести фото:lrp.lt



Соединенные Штаты Америки (США) надеются в будущем поставлять газ Беларуси, пользуясь Клайпедским терминалом сжиженного природного газа (ТСПГ), говорит новый посол США в Литве Роберт Гилкрист.



Правительство Литвы утверждает, что готово помочь Минску добиваться альтернативы импорту из России, однако аналитики предупреждают, что у контролируемого Москвой "Газпрома" есть рычаги, чтобы блокировать конкуренцию в Беларуси.



"Я был бы рад видеть, что через Клайпеду переваливается поставляемый СПГ, который попадал бы на рынок Литвы, а, возможно, и в Беларусь", – сказал посол США в интервью BNS.



Р. Гилкрист сказал, что обсудил этот вопрос в Вашингтоне с представителями Госдепартамента США, собирается обсудить эту тему и на встречах в литовском правительстве. Правительство Литвы утверждает, что готово помочь Минску добиваться альтернативы импорту из России, однако аналитики предупреждают, что у контролируемого Москвой "Газпрома" есть рычаги, чтобы блокировать конкуренцию в Беларуси."Я был бы рад видеть, что через Клайпеду переваливается поставляемый СПГ, который попадал бы на рынок Литвы, а, возможно, и в Беларусь", – сказал посол США в интервью BNS.Р. Гилкрист сказал, что обсудил этот вопрос в Вашингтоне с представителями Госдепартамента США, собирается обсудить эту тему и на встречах в литовском правительстве. Альтернативу энергоресурсам из России в этом месяце предложили Беларуси посетивший Минск госсекретарь США Майк Помпео, а также министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.



На вопрос BNS, ведутся ли сейчас конкретные переговоры о поставках газа в Беларусь, посол США ответил, что это довольно новая идея, но есть надежда на результат.



"На мой взгляд, надежда действительно есть. Секретарь был там полторы недели назад. Поэтому я думаю, что все это внове, но я уже знаю, что США этим интересуются и что об этом пойдет речь на встречах в правительстве, которые состоятся у меня в ближайшие дни", – сказал Р. Гилкрист.



Литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас говорит, что Беларусь могла бы покупать газ через Клайпедский терминал, а потом воспользоваться своповой схемой.



"Литва не раз формулировала позицию, что готова помочь Беларуси диверсифицировать энергоресурсы, что способствовало бы снижению доминирования "Газпрома", – говорится в присланном BNS комментарии министра.



"Беларусь уже сейчас могла бы получать выгоду от Клайпедского ТСПГ и литовской газовой инфраструктуры – пользоваться возможностями коммерческой своповой сделки и покупать газ через Клайпедский ТСПГ. Такая сделка позволила бы даже при отсутствии физического потока газа пользоваться возможностями газового рынка и инфраструктуры", – добавил он.



По словам Ж. Вайчюнаса, еще больше возможностей для импорта газа в Беларусь откроется с начала 2022 года, когда заработает литовско-польский газопровод GIPL.



"Это будет ещё один альтернативный газовый путь для Беларуси, который мог бы снизить энергетическую зависимость от России. Тем более, что после соединения рынков Балтийских стран с европейским рынком можно будет привлечь более крупных поставщиков газа, что, в свою очередь, повысило бы конкуренцию и обеспечивало бы более выгодные цены на газ", – сказал министр, впрочем, не ставший утверждать, что "евроатлантические" цены могут составить конкуренцию российскому газу, поступающему в Беларусь по газопроводу.



Аналитики говорят, что Беларуси сейчас будет очень сложно обеспечить себе альтернативные поставки газа, потому что поставляющая газ российская государственная компания "Газпром" одновременно контролирует и трубопроводы Беларуси.



"Существенная проблема в том, что белорусский газопровод с 2011 года контролирует "Газпром", который не захочет подпускать других. Поэтому найти решение по газовому вопросу намного сложнее, чем по нефти", – сказал BNS Лауринас Йонавичюс из Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета, также почему-то решивший не затрагивать сугубо ценовой момент вопроса.



В поисках альтернатив поставкам из России, как напоминает почему-то BNS, Беларусь в прошлом месяце импортировала груз нефти из Норвегии через Клайпедский порт и Литовские железные дороги, хотя перед этим речь шла исключительно о газе.



Далее BNS напоминает о том, что литовская разведка в обнародованном в этом месяце отчете констатировала, что переговоры России с Беларусью об энергетическом сотрудничестве и более глубокой интеграции стран переходят в политическое давление.



"Россия стремится усилить свое влияние в Беларуси, пользуясь как главным рычагом слабой, недиверсифицированной, зависимой от получаемых на льготных условиях из России энергоресурсов экономикой Беларуси", – говорится в оценке угроз национальной безопасности Литвы.



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США надеются, что Литва будет надлежащим образом заниматься безопасностью мобильной связи пятого поколения (5G) и при внедрении технологий учитывала исходящие от Китая угрозы, говорит новый посол США в Литве Роберт Гилкрист.



"Цель США – чтобы страны, с которыми мы плотно работаем, предпринимали действия, которые помогли бы защитить их и нашу безопасность, как союзников", – сказал посол в интервью BNS.



Дипломат отказался детальнее прокомментировать консультации правительств Литвы и США о подписании двусторонней декларации по примеру Эстонии и Польши – дипломат ограничился комментарием, что этот вопрос обсуждается с разными государствами.



"Мы работаем с разными странами над такими соглашениями. Я не буду детализировать обсуждение, которое мы ведем с другими правительствами, но скажу, что по этому вопросу имеет место единая политика США", – сказал Р. Гилкрист.



Ответственный за кибернетическую безопасность вице-министр обороны Литвы Эдвинас Керза сказал BNS, что сейчас литовцы и американцы обсуждают практические решения по обеспечению безопасности сети 5G.



"Имеет место очень конструктивный и конкретный разговор, какие условия должны быть проведены в жизнь и какие решения приняты, чтобы было приемлемо и для стратегических союзников, и для нас", – сказал BNS вице-министр.



По его словам, безопасность сети является фундаментальным условием для военного сотрудничества, потому что из-за ненадёжной инфраструктуры в Европе у США могут возникнуть проблемы с размещением здесь своих военных.



В двусторонних декларациях с Эстонией и Польшей написано, что при создании сети поставщики не могут контролироваться зарубежными правительствами, где нет независимого судебного надзора. Китайская технологическая компания Huawei прямо в этих соглашениях не называется.



Не упоминая названий предприятий, американский посол сказал, что правительство и общество Литвы должны быть озабочены тем, чтобы частную информацию не могли получать власти коммунистического Китая.



"Моё мнение, как гражданина, что этот вопрос намного шире просто того, какие будут отношения с США. Этот вопрос скорее звучал бы так: "Хочу ли я, чтобы у коммунистической партии Китая был доступ к частной информации обо мне?" – сказал Р. Гилкрист.



"5G – это очевидно новый горизонт с множеством вопросов, что это будет означать в конце концов. Однако, я считаю, что с учетом критической инфраструктуры и такой информации для любого правительства и для любого гражданина постановка таких вопросов является правильной политикой", – сказал посол США.



Глава военной разведки Литвы, полковник Ремигиюс Бальтренас в этом месяце заявил, что участие китайской телекоммуникационной компании Huawei в создании инфраструктуры 5G создает риски безопасности, так как китайский закон обязывает Huawei и другие находящиеся в госуправлении компании "делиться собираемой информацией с китайскими разведслужбами".



Он утверждает, что разведка придерживается ранее озвученной рекомендации о том, что Huawei не должна бы участвовать в создании стратегической инфраструктуры сети, а в других сферах следует оценить возможности контроля над рисками.



Huawei утверждает, что "занимается кибернетической безопасностью и придерживается международного регулирования этой сферы" и что никакие "правительственные ведомства или внешние организации не владеют акциями Huawei и никак не контролируют компанию".



Посольство Китая, в свою очередь, заявило, что обвинения в связи с угрозой от китайской технологии связи 5G "совершенно не обоснованы".



По словам Э. Керзы, надежность производителей оборудования сейчас не является единственным вызовом в Литве в плане внедрения технологии 5G – сейчас идут тяжёлые переговоры с Россией и Беларусью об условиях применения радиочастот на границе.



Вице-министр сказал, что следующий раунд этих переговоров с Россией планируется в начале лет.



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Новый посол США в Вильнюсе надеется в ближайшие месяцы получить решения властей Литвы относительно приобретения у США военных вертолетов Black Hawk.



"Я работаю с литовским правительством в плане обсуждения возможностей покупки Black Hawk. Мы рассматривали разные варианты, и я надеюсь, что в ближайшие месяцы правительство продвинется вперёд в вопросе покупки Black Hawk", – сказал посол в интервью BNS.



Министерство обороны Литвы в октябре прошлого года сообщило, что приняло решение начать переговоры с правительством США о возможности приобрести шесть новых вертолетов Black Hawk.



Тогда сообщалось, что стоимость сделки может составить 300 млн евро, договор купли-продажи предполагается подписать до конца 2020 года, а вертолеты армия получила бы в конце 2024 года.



Литовское правительство надеется, что администрация США могла бы оказать финансовую поддержку покупке Black Hawk через американские фонды поддержки в сфере безопасности.



Сейчас армия Литвы использует для выполнения задач три действующих советских вертолета Ми-8, летный ресурс которых вскоре закончится, и три вертолета Dauphin, которые в большей степени предназначены для поисково-спасательных задач и наблюдения за безопасностью окружающей среды на территории Литвы.



В прошлом году Литва подписала договор с Департаментом обороны США о покупке 200 бронированных внедорожников боевой поддержки за 145 млн евро. Внедорожники выпускает компания Oshkosh Defense. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Россия, газ, Беларусь, сотрудничество, США, нефть, посол, планы — статья прочитана 92 раза Комментарии