Г. Науседа сомневается, что на следующей неделе удастся договориться о бюджете ЕС 🔊 Воспроизвести



Литовский президент Гитанас Науседа сомневается, что на предстоящем на следующей неделе саммите Евросоюза (ЕС) удастся найти решения по новому бюджету Сообщества, рассчитанному на несколько лет.



"Я считаю, что на нынешнем этапе нужно быть очень большим оптимистом, чтобы надеяться, что мы найдем все ответы на вопросы на ближайшем заседании", – сказал Г. Науседа журналистам в Брюсселе во вторник.



Он сказал это после двусторонней встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.



"Понимаю, что позже сделать это точно не будет легче, потому что придут другие вопросы повестки дня, которые, возможно, наэлектризуют политическую ситуацию здесь, в Брюсселе, и понимаю желание как можно скорее завершить обсуждение многолетней финансовой перспективы", – сказал Г. Науседа. Литовский президент Гитанас Науседа сомневается, что на предстоящем на следующей неделе саммите Евросоюза (ЕС) удастся найти решения по новому бюджету Сообщества, рассчитанному на несколько лет."Я считаю, что на нынешнем этапе нужно быть очень большим оптимистом, чтобы надеяться, что мы найдем все ответы на вопросы на ближайшем заседании", – сказал Г. Науседа журналистам в Брюсселе во вторник.Он сказал это после двусторонней встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем."Понимаю, что позже сделать это точно не будет легче, потому что придут другие вопросы повестки дня, которые, возможно, наэлектризуют политическую ситуацию здесь, в Брюсселе, и понимаю желание как можно скорее завершить обсуждение многолетней финансовой перспективы", – сказал Г. Науседа. "Но просто-напросто мы пока слишком далеки от того, чего хотим достичь и чего сейчас можно достичь. И этот процесс, когда придется немного калибровать надежды и возможности, должен занять больше времени", – добавил он.



Беседу с Ш. Мишелем президент Литвы охарактеризовал как конструктивную.



Литва добивается как можно меньшего сокращения конвергенционных средств – эта помощь выделяется на ликвидацию экономического отставания менее развитых регионов. Согласно последним предложениям, конвергенционная финансовая помощь Литве в новом бюджете может сократиться на четверть.



Главный критерий сокращения финансирования – возросший показатель валового внутреннего продукта на душу населения. Г. Науседа говорит, что обратил внимание на то, что в случае Литвы этот показатель в немалой степени связан с сокращением численности населения в результате эмиграции.



"Реакция очень дружественная и наша беседа была конструктивной. Мы обратили внимание на те аргументы, которые кажутся нам важными и которые особенно следует применять в отношении Литвы, частично и в отношении Латвии. Это, прежде всего, эмиграция и сокращение численности населения, которое и сильно искажает сами показатели, и сильно тормозит или притормаживает наш конвергенционный процесс, но есть и другие вопросы", – сказал глава государства.



На следующей неделе, 20 февраля, европейские лидеры соберутся, чтобы обсудить финансовую перспективу Сообщества на 2021-2027 годы. Перед саммитом бельгийский политик Ш. Мишель, который будет председательствовать на нём, проводит встречи с лидерами стран.



Литва также хочет, чтобы прямые выплаты, которые получают фермеры страны, быстрее достигли среднего показателя ЕС, также страна добивается увеличения поддержки финансированию закрытия Игналинской АЭС (ИАЭС) и схеме калининградского транзита.



Переговоры о размере нового бюджета и его распределении осложняет то, что в нем больше не будет вклада Великобритании.



"Нашей целью было объяснить, почему предварительные предложение, которые сейчас представлены, не устраивают, в особенности, по конвергенционным фондам и прямым сельскохозяйственным выплатам", – сказал Г. Науседа.



"Вне всякого сомнения, чем меньше будет тот пирог, который мы собираемся делить между странами, тем меньше останется пространства для переговоров, тем меньше можно будет что-то сделать, потому что когда тянут слишком короткое одеяло, чьи-то ноги всё равно будут голые", – сказал глава государства.



"Мы здесь также видим определенное несоответствие между теми потребностями, которые у нас есть, и теми ресурсами, которые предлагаются на этом предварительном этапе", – сказал он.



Нынешний бюджет заканчивается в конце этого года. BNS Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: бюджет, ЕС, Переговоры, Науседа — статья прочитана 181 раз Комментарии