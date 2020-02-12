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ЖУРНАЛ ФИЦРОЙ. НОВОСТИ 12.02.2020



Блумберга записали в расисты, плутониевая грязь в Испании, конопля станет сельхозкультурой Мексики

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“Швырните их к стене и обыщите”

Претендент на выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентские выборы 2020 Майкл Блумберг оказался в эпицентре скандала накануне кокусов в Нью-Гемпшире.

Евросоюз просит Испанию убрать плутоний с огородов

Европейская Комиссия в понедельник, 10 февраля, поручила Испании заняться очисткой части её территории от радиоактивного плутония. Причём воздействует этот высокотоксичный металл на довольно приличную площадь, и тянется это всё десятилетиями. Откуда взялся? От “мирной бомбёжки”.

В Мексике царицей полей станет не кукуруза, а конопля

Председатель Национального сельскохозяйственного совета Мексики Боско де ла Вега высказался в поддержку идеи культивирования каннабиса в промышленных масштабах.
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fitzroymag.com
Категории: экономика, политика, общество, в мире
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
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добавлена сегодня, 12 февраля, 12:00

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