Загрузка... ЖУРНАЛ ФИЦРОЙ. НОВОСТИ 12.02.2020 🔊 Воспроизвести



Блумберга записали в расисты, плутониевая грязь в Испании, конопля станет сельхозкультурой Мексики



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“Швырните их к стене и обыщите”



Претендент на выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентские выборы 2020 Майкл Блумберг оказался в эпицентре скандала накануне кокусов в Нью-Гемпшире.



Евросоюз просит Испанию убрать плутоний с огородов



Европейская Комиссия в понедельник, 10 февраля, поручила Испании заняться очисткой части её территории от радиоактивного плутония. Причём воздействует этот высокотоксичный металл на довольно приличную площадь, и тянется это всё десятилетиями. Откуда взялся? От “мирной бомбёжки”.



В Мексике царицей полей станет не кукуруза, а конопля



Председатель Национального сельскохозяйственного совета Мексики Боско де ла Вега высказался в поддержку идеи культивирования каннабиса в промышленных масштабах. Подробнее ЗДЕСЬ Претендент на выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентские выборы 2020 Майкл Блумберг оказался в эпицентре скандала накануне кокусов в Нью-Гемпшире.Европейская Комиссия в понедельник, 10 февраля, поручила Испании заняться очисткой части её территории от радиоактивного плутония. Причём воздействует этот высокотоксичный металл на довольно приличную площадь, и тянется это всё десятилетиями. Откуда взялся? От “мирной бомбёжки”.Председатель Национального сельскохозяйственного совета Мексики Боско де ла Вега высказался в поддержку идеи культивирования каннабиса в промышленных масштабах. Загрузка... fitzroymag.com Категории: экономика, политика, общество, в мире Ключевые слова: новости, мировые СМИ — статья прочитана 156 раз Комментарии