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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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ЖУРНАЛ ФИЦРОЙ. НОВОСТИ 12.02.2020
Блумберга записали в расисты, плутониевая грязь в Испании, конопля станет сельхозкультурой Мексики
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“Швырните их к стене и обыщите”
Претендент на выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентские выборы 2020 Майкл Блумберг оказался в эпицентре скандала накануне кокусов в Нью-Гемпшире.
Евросоюз просит Испанию убрать плутоний с огородов
Европейская Комиссия в понедельник, 10 февраля, поручила Испании заняться очисткой части её территории от радиоактивного плутония. Причём воздействует этот высокотоксичный металл на довольно приличную площадь, и тянется это всё десятилетиями. Откуда взялся? От “мирной бомбёжки”.
В Мексике царицей полей станет не кукуруза, а конопля
Председатель Национального сельскохозяйственного совета Мексики Боско де ла Вега высказался в поддержку идеи культивирования каннабиса в промышленных масштабах.
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Ключевые слова: новости, мировые СМИ
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