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Плохие новости для Boeing
Американский концерн Boeing Co. впервые с 1962 года не получил в январе ни одного нового заказа на поставку самолётов, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.
При этом его основной конкурент, европейский концерн Airbus, принял 274 новых заказа на поставку коммерческих самолётов.
По итогам 2019 года поставки коммерческих самолетов Boeing Co. сократились в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Американская компания оказалась в кризисе после двух авиакатастроф модели 737 МАХ, полёты которой после этого были приостановлены во всём мире.
russian.rt.com
Категории: экономика, в мире, технологии
Ключевые слова: США, катастрофа, Boeing, заказы
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