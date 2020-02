Плохие новости для Boeing 🔊 Воспроизвести



Американский концерн Boeing Co. впервые с 1962 года не получил в январе ни одного нового заказа на поставку самолётов, сообщает



При этом его основной конкурент, европейский концерн Airbus, принял 274 новых заказа на поставку коммерческих самолётов.



По итогам 2019 года поставки коммерческих самолетов Boeing Co. сократились в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



