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Палестинцы отвергают сделку века и хотят справедливого мира - Аббас

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас © AP Photo/Majdi Mohammed


По словам главы государства, американский план мира игнорирует национальные права палестинцев и лишает их Восточного Иерусалима как столицы, передает ТАСС.

Палестинский народ отвергает "сделку века" и хочет справедливого мира. Об этом заявил во вторник президент Государства Палестины Махмуд Аббас в своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном обсуждению мирного плана США по палестино-израильскому урегулированию.
"Американский план мира игнорирует национальные права палестинцев и лишает их Восточного Иерусалима как столицы государства, поэтому мы отвергаем эту сделку", - подчеркнул он.

По словам Аббаса, сотни тысяч палестинцев вышли на улицы, чтобы выразить свой протест по поводу проекта президента США Дональда Трампа, который "нарушает международную законность и не может быть основой урегулирования". "Мы не принимаем эту сделку, которая устанавливает в Палестине режим апартеида, и будем противодействовать ее реализации", - сказал Аббас.

При этом, по его словам, палестинцы по-прежнему привержены мирным переговорам и стремятся создать независимое государство со столицей в Восточном Иерусалиме на основе резолюций ООН и арабской мирной инициативы. "Мир остается нашим стратегическим выбором, и достижение мирного урегулирования между палестинцами и израильтянами все еще возможно", - подчеркнул он.

Палестинский лидер также заявил, что готов продлить свой визит в Нью-Йорк, чтобы незамедлительно начать переговоры с Израилем в штаб-квартире ООН.

Постпред Израиля при ООН Данни Данон отметил в ответ на слова Аббаса, что, по мнению еврейского государства, на серьезность намерений Аббаса указывал бы его приезд в Вашингтон или Иерусалим.
ТАСС
Категории: политика, общество, в мире
Ключевые слова: США, территории, аналитика, Палестина, признание, план
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добавлена сегодня, 12 февраля, 11:00

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