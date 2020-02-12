Глава ВОЗ заявил, что вакцину от коронавируса могут создать через полтора года 🔊 Воспроизвести Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус © EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI



Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что разработка вакцин и терапевтических средств является одной из важных составляющих программы исследований, сообщает



Первые образцы вакцины от нового коронавируса могут быть готовы через полтора года. Об этом заявил во вторник на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.



"Первая вакцина [от коронавируса нового типа] может быть готова через 18 месяцев", - отметил он. Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что разработка вакцин и терапевтических средств является одной из важных составляющих программы исследований, сообщает ТАСС Первые образцы вакцины от нового коронавируса могут быть готовы через полтора года. Об этом заявил во вторник на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус."Первая вакцина [от коронавируса нового типа] может быть готова через 18 месяцев", - отметил он. "Разработка вакцин и терапевтических средств является одной из важных составляющих программы исследований. Но это только одна часть. Потребуется время на их развитие. Но в то же время мы не беззащитны", - подчеркнул глава ВОЗ.



Во вторник в Женеве открылся двухдневный глобальный форум для выработки мер по борьбе с новым коронавирусом. В нем принимают участие около 400 экспертов из разных стран мира. Основная цель встречи - выявить пробелы в знаниях о новом коронавирусе и скоординировать международные усилия в сфере разработки методов лечения.



Как заявил на брифинге Тедрос Аданом Гебрейесус, ВОЗ не ожидает, что этот форум "даст ответ на все вопросы". Однако главным итогом дискуссий должна стать, по его словам, "дорожная карта исследований", которая даст возможность делать инвестиции в борьбу с коронавирусом, с "ясным пониманием приоритетов для общественного здравоохранения". В таком случае инвестиции принесут наибольший эффект, выразил уверенность гендиректор ВОЗ. Напомнив о призыве организации к донорам выделить $675 млн на борьбу с коронавирусом в феврале - апреле, он подчеркнул, что средства нужны не только на перспективу, но и на решение задач, которые возникают уже сейчас. ТАСС Категории: в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: вакцина, лекарства, Китай, торговля, вирус, Аферисты, пандемия — статья прочитана 209 раз Комментарии