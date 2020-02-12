Главная >> Новости >> общество, технологии >> Опасения, что камеры видеонаблюдения могут угрожать частной жизни в Литве

Опасения, что камеры видеонаблюдения могут угрожать частной жизни в Литве

© CC0 / pxhere


Минюст считает, что муниципалитетам перед установкой видеосистем нужно удостовериться, что они не нарушают права и свободы человека, сообщает Sputnik Литва. Камеры видеонаблюдения в городах Литвы потенциально могут угрожать неприкосновенности частной жизни, заявил министр юстиции Элвинас Янкявичюс.

Глава Минюста обратился в Государственную инспекцию по защите данных с просьбой оценить, соответствуют ли городские видеосистемы в общественных местах требованиям защиты данных и не нарушают ли права и свободы человека.

"Стремление к более эффективному контролю над общественным порядком не может стать круглосуточным наблюдением за улицами, дорогами и людьми, попадающими в поле наблюдения. Международные и национальные законы обязывают нас уважать право людей на неприкосновенность частной жизни", – цитирует Янкявичюса пресс-служба ведомства.
Министр считает, что прежде чем устанавливать видеокамеры по городу, муниципалитеты должны провести оценку их воздействия и обосновать потребность в оборудовании в определенных местах, например, риском дорожно-транспортных происшествий.

Государственная инспекция по защите данных заявила, что видеонаблюдение должно быть законным, а физические лица должны быть проинформированы о нем. Также должна быть обоснована цель установки каждой камеры.
lt.sputniknews.ru
Категории: общество, технологии
Ключевые слова: поиск, наблюдение, камеры, должники
География: Литва
статья прочитана 139 раз
добавлена сегодня, 12 февраля, 12:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка