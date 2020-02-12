Опасения, что камеры видеонаблюдения могут угрожать частной жизни в Литве 🔊 Воспроизвести © CC0 / pxhere



Минюст считает, что муниципалитетам перед установкой видеосистем нужно удостовериться, что они не нарушают права и свободы человека, сообщает



Глава Минюста обратился в Государственную инспекцию по защите данных с просьбой оценить, соответствуют ли городские видеосистемы в общественных местах требованиям защиты данных и не нарушают ли права и свободы человека.



"Стремление к более эффективному контролю над общественным порядком не может стать круглосуточным наблюдением за улицами, дорогами и людьми, попадающими в поле наблюдения. Международные и национальные законы обязывают нас уважать право людей на неприкосновенность частной жизни", – цитирует Янкявичюса пресс-служба ведомства. Минюст считает, что муниципалитетам перед установкой видеосистем нужно удостовериться, что они не нарушают права и свободы человека, сообщает Sputnik Литва . Камеры видеонаблюдения в городах Литвы потенциально могут угрожать неприкосновенности частной жизни, заявил министр юстиции Элвинас Янкявичюс.Глава Минюста обратился в Государственную инспекцию по защите данных с просьбой оценить, соответствуют ли городские видеосистемы в общественных местах требованиям защиты данных и не нарушают ли права и свободы человека."Стремление к более эффективному контролю над общественным порядком не может стать круглосуточным наблюдением за улицами, дорогами и людьми, попадающими в поле наблюдения. Международные и национальные законы обязывают нас уважать право людей на неприкосновенность частной жизни", – цитирует Янкявичюса пресс-служба ведомства. Министр считает, что прежде чем устанавливать видеокамеры по городу, муниципалитеты должны провести оценку их воздействия и обосновать потребность в оборудовании в определенных местах, например, риском дорожно-транспортных происшествий.



Государственная инспекция по защите данных заявила, что видеонаблюдение должно быть законным, а физические лица должны быть проинформированы о нем. Также должна быть обоснована цель установки каждой камеры. lt.sputniknews.ru Категории: общество, технологии Ключевые слова: поиск, наблюдение, камеры, должники География: Литва — статья прочитана 139 раз Комментарии