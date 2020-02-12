Спецслужбы США и ФРГ использовали швейцарскую компанию для шпионажа 🔊 Воспроизвести «Операция Рубикон» расценивается в качестве одной из самых успешных разведывательных операций послевоенного периода. (Keystone / Urs Flueeler)



Совместное исследование Cryptoleak, проведенные швейцарской общественной телепрограммой «Rundschau», немецким телеканалом ZDF и газетой «Washington Post», выявило факт использования американскими и немецкими спецслужбами швейцарской компании технологий шифрования для осуществления глобальной «прослушки» более чем ста стран мира, сообщает Совместное исследование Cryptoleak, проведенные швейцарской общественной телепрограммой «Rundschau», немецким телеканалом ZDF и газетой «Washington Post», выявило факт использования американскими и немецкими спецслужбами швейцарской компании технологий шифрования для осуществления глобальной «прослушки» более чем ста стран мира, сообщает SWI Использовались, в частности, специально препарированные устройства шифрования, произведёнными компанией Crypto AG из кантона Цуг. Операция «прослушки» проводилась по меньшей мере до 2018 года. Правительство Швейцарии намерено провести всестороннюю проверку имеющейся информации. Минэкономики Швейцарии временно приостановило действие экспортной лицензии, выданной компании Crypto AG.



Слухи о том, что за фасадом компании Crypto AG, базирующейся в Цуге, стоят секретные службы, ходили уже давно. Но теперь слухи стали доказанной правдой: этими спецслужбами являются ЦРУ и Федеральная служба разведки Германии (BND). С помощью специально препарированных шифровальных устройств швейцарской фирмы Crypto AG эти две секретные службы десятилетиями осуществляли негласное прослушивание и мониторинг глобальных информационных каналов. Затронуты более ста стран мира. В частности, немцами и американцами систематически перехватывались сотни тысяч сообщений, курсировавшие между государственными органами, властями, посольствами и воинскими подразделениями.



Уязвимая аппаратура продавалась как абсолютно надёжная



В 1970 году западногерманская разведка BND и ЦРУ на паях купили швейцарскую компанию Crypto AG, управлявшуюся с целями маскировки инвестиционным фондом в Лихтенштейне. Спецслужбы и еще до покупки сотрудничали с компанией, но с её покупкой спецслужбы получили над фирмой полный контроль. Компания Crypto AG была в своё время лидером на рынке устройств шифрования. С их помощью осуществлялось шифрование секретных донесений, например, направлявшихся в посольства из «центра» и обратно.



Бруно фон А (Bruno von Ah), бывший сотрудник компании, рассказал швейцарской телепрограмме «Рундшау» («Обозрение») о том, как это происходило. «В какой-то момент мы с моим начальником поняли, что во все устройства встроен некий «черный ход». Фактически, компания Crypto AG десятилетия подряд встраивала в устройства два контура шифрования: один был безопасный, а другой уязвимый, т.е. его можно было вполне, зная как, взломать. Полностью надёжные приборы шифрования получали только несколько стран, включая Швейцарию.



Обладали огромным преимуществом



На примерно 280-ти страницах секретного досье, попавшего в распоряжение швейцарских, немецких и американских СМИ, так называемая «Операция Рубикон» расценивается в качестве «одной из самых успешных разведывательных операций послевоенного периода». Профессор Ричард Олдрич (Richard Aldrich) из Уорвикского университета (Universität Warwick, Великобритания) делает вывод о том, что «операция „Рубикон“ была одной из самых дерзких и скандальных операций в истории спецслужб. Около ста стран платили миллиарды долларов за то, чтобы у них крали их государственные секреты».



Компания Crypto AG поставляла свою продукцию по всему миру, включая Саудовскую Аравию, Аргентину и Иран. Швейцарская компания считалась нейтральной, а потому надёжной, что было важным аргументом в пользу покупки в условиях холодной войны и ближневосточного конфликта именно её продукции. Наиболее активно полученной таким образом информацией пользовались США. Будучи в состоянии прослушивать секретные телефонные разговоры, Соединенные Штаты обладали огромным преимуществом в рамках переговоров или военных конфликтов.



Взломанные швейцарские устройства шифрования играли существенную роль, например, в рамках переговоров в Кэмп-Дэвиде в 1979 году, на переговорах об американских заложниках в Иране в 1981 году или во время американского вторжения в Панаму в 1989 году. Полученные СМИ документы также впервые доказывают, что БНД и ЦРУ были полностью проинформированы уже на ранней стадии о серьезных нарушениях прав человека, совершаемых аргентинской военной хунтой.



Декодированные телеграммы аргентинского военно-морского флота, передаваемые британцам немцами и американцами, внесли решающий вклад в победу Великобритании в войне 1982 года за Фолклендские острова. Немецкий эксперт в области разведке Эрих Шмидт-Энбум (Erich Schmidt-Eenboom) говорит об этой операции как о «чрезвычайно важной». Информация, которую получали ЦРУ и БНД, порой по меньшей мере на 50, если не на все 70 процентов, состояла из данных, добытых при помощи препарированных швейцарских криптографических приборов.



Что знали швейцарские политики и спецслужбы?



Из имеющихся документов однозначно следует, что швейцарские секретные службы также участвовали в данной операции, организованной ЦРУ и БНД. Вот только одна цитата из досье по делу «Cryptoleak»: «Федеральная полиция Швейцарии (швейцарский эквивалент американского ФБР) находилась в контакте с военной разведкой. Высшие должностные лица Швейцарии в целом были осведомлены о роли Германии и США в связи с компанией Crypto AG, делая всё, чтобы прикрыть эти отношения».



Расследования швейцарской телепрограммы «Рундшау» подтверждают, что сотрудники швейцарских спецслужб прекрасно знали обо всём этом. Однако сегодня все те, кто предположительно был в то время был причастен к этой операции, не хотят ничего комментировать, или же они говорят, что ничего не знали об этой операции. Есть также сведения о том, что «ключевые лица в правительстве» знали об операции «Рубикон».



Минэкономики Швейцарии отозвал экспортную лицензию компании Crypto AG



Встревоженный разоблачениями в СМИ, министр экономики Швейцарии Ги Пармелен (SVP) еще в середине декабря 2019 года принял решение приостановить действие генеральной экспортной лицензии, выданной компании «Crypto International». Представитель Минэкономики подтвердил этот факт телепрограмме «Рундшау». Отзыв будет действовать «до тех пор, пока не будут уточнены открытые вопросы».



Федеральный совет, правительство Швейцарии, уже отреагировал на разоблачения, инициировав всестороннее расследование обстоятельств дела. На своем заседании 15 января 2020 года кабинет принял решение о создании межведомственной рабочей группы по расследованию скандала. Федеральный департамент (министерство) обороны, Федеральный департамент иностранных дел, Федеральный департамент юстиции и Федеральный департамент экономики будут вместе работать над этим делом. Следствие поручено вести бывшему швейцарскому федеральному судье Никлаусу Оберхольцеру (Niklaus Oberholzer).



Лидер парламентской фракции «Партии Зелёных» Бальтазар Глеттли (Balthasar Glättli) уже потребовал тотального расследования. «Если официальная Швейцария и, возможно, даже Федеральный совет, правительство, знали о препарированных криптографических устройствах, то тогда это подорвало бы одну из основ нашего политического самосознания, а именно, имидж Швейцарии как «честного маклера» и внепартийного кризисного посредника. Все это требует прояснения. Представляется, что сделать это можно только учреждением Парламентской следственной комиссии (parlamentarische Untersuchungskommission)», — говорит Б. Глеттли в интервью швейцарскому общественному негосударственному телевидению SRF. swissinfo.ch Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Германия, США, подслушка, Швейцария — статья прочитана 144 раза Комментарии