Опубликована карта, как коронавирус в следующие три месяца захватит все страны 🔊 Воспроизвести



Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) дала название новому коронавирусу, вызвавшему вспышку заболевания в Китае - COVID-19. Об этом заявил во вторник на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.



"Теперь у нас есть название заболевания. Это COVID-19", - отметил он.



Исследовательская группа Саутгемптонского университета составила карту, как коронавирус будет распространяться в ближайшие три месяца. И прогнозы неутешительные. Из-за того что китайский город Ухань был закрыт не сразу, как минимум 5 млн жителей успели уехать за его пределы. И, по данным учёных, это приведёт к тому, что болезнь распространится по всему земному шару в кратчайшие сроки, сообщает Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) дала название новому коронавирусу, вызвавшему вспышку заболевания в Китае - COVID-19. Об этом заявил во вторник на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус."Теперь у нас есть название заболевания. Это COVID-19", - отметил он.Исследовательская группа Саутгемптонского университета составила карту, как коронавирус будет распространяться в ближайшие три месяца. И прогнозы неутешительные. Из-за того что китайский город Ухань был закрыт не сразу, как минимум 5 млн жителей успели уехать за его пределы. И, по данным учёных, это приведёт к тому, что болезнь распространится по всему земному шару в кратчайшие сроки, сообщает ЛАЙФ со ссылкой на The Sun. Фото © WorldPopProject



Карта составлена исходя из мобильных данных и информации о перемещениях более 60 тыс. жителей, сбежавших из Ухани, откуда и начал распространяться коронавирус. Выяснилось, что тысячи авиапассажиров разъехались в 382 города за пределами Китая до того, как 23 января Ухань была закрыта. Это было связано с празднованием китайского Нового года. Исследователи призвали крупные центры, которые находятся в зоне высокого риска, провести скрининг.



О 5 миллионах уехавших граждан сообщил ранее Джин Дон-Ян, молекулярный вирусолог из школы биомедицинских наук Гонконгского университета. Учёный заключил: "Определенно, слишком поздно... Пять миллионов выехали. Это большая проблема. Многие из них могут не вернуться в Ухань, а околачиваться где-нибудь в другом месте". По последним данным, от коронавируса погибло 1018 человек, количество заражённых увеличилось до 43 108 человек. При этом вылечиться удалось 4014 пациентам. Карта составлена исходя из мобильных данных и информации о перемещениях более 60 тыс. жителей, сбежавших из Ухани, откуда и начал распространяться коронавирус. Выяснилось, что тысячи авиапассажиров разъехались в 382 города за пределами Китая до того, как 23 января Ухань была закрыта. Это было связано с празднованием китайского Нового года. Исследователи призвали крупные центры, которые находятся в зоне высокого риска, провести скрининг.О 5 миллионах уехавших граждан сообщил ранее Джин Дон-Ян, молекулярный вирусолог из школы биомедицинских наук Гонконгского университета. Учёный заключил: "Определенно, слишком поздно... Пять миллионов выехали. Это большая проблема. Многие из них могут не вернуться в Ухань, а околачиваться где-нибудь в другом месте". По последним данным, от коронавируса погибло 1018 человек, количество заражённых увеличилось до 43 108 человек. При этом вылечиться удалось 4014 пациентам. life.ru Категории: в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: граница, Китай, вирус, пандемия — статья прочитана 247 раз Комментарии