Сеть финансовых услуг покрывает почти всю Литву – ЛАБ 🔊 Воспроизвести



В регионах Литвы в последние годы становится меньше отделений банков, однако Литовская ассоциация банков утверждает, что в стране всего несколько мест, где обналичивание денег или другие финансовые операции могут представлять определенную сложность.



Президент ЛАБ Мантас Залаторюс представил составленную впервые интерактивную карту доступности финансовых услуг и сказал, что демографическая ситуация, пустеющие регионы и развитие технологий вносят коррективы в деятельность поставщиков финансовых услуг.



По его словам, сейчас в Литве почти 5 тысяч мест, где можно обналичить деньги, более 600 мест, где можно внести на счет наличные, более 300 подразделений банков и кредитных кооперативов.



"Много это или мало, мне бы не хотелось давать оценку, прежде всего мы хотели привести реальные цифры", – сказал на пресс-конференции во вторник М. Залаторюс. В регионах Литвы в последние годы становится меньше отделений банков, однако Литовская ассоциация банков утверждает, что в стране всего несколько мест, где обналичивание денег или другие финансовые операции могут представлять определенную сложность.Президент ЛАБ Мантас Залаторюс представил составленную впервые интерактивную карту доступности финансовых услуг и сказал, что демографическая ситуация, пустеющие регионы и развитие технологий вносят коррективы в деятельность поставщиков финансовых услуг.По его словам, сейчас в Литве почти 5 тысяч мест, где можно обналичить деньги, более 600 мест, где можно внести на счет наличные, более 300 подразделений банков и кредитных кооперативов."Много это или мало, мне бы не хотелось давать оценку, прежде всего мы хотели привести реальные цифры", – сказал на пресс-конференции во вторник М. Залаторюс. Проведенный ЛАБ репрезентативный опрос показывает, что треть клиентов банков ни разу в год не бывает в отделении банка, половина опрошенных сказала, что к услугам в отделениях банков прибегает до трех раз в год, чаще всего в случае какой-либо проблемы.



Между тем мобильным приложением банка в телефоне люди пользуются едва ли не ежедневно. Популярность интернет-банкинга за десять лет выросла вдвое: ею пользуется 65% клиентов, а клиенты в возрасте до 45 лет – практически все.



Как утверждает ЛАБ, сейчас в стране действует 9 банков и несколько десятков кредитных кооперативов. Сеть базовых услуг покрывает всю Литвы, есть лишь несколько мест, где в радиусе 10 км нет доступа к наличности.



Финансовые услуги предоставляют 302 отделения банков и кредитных кооперативов, действует 903 банкомата и 2238 терминала Perlas, где можно получить наличные. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: население, банки, финуслуги География: Литва — статья прочитана 124 раза Комментарии