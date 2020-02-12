Biovela: заражённое сальмонеллой мясо попало только в сеть Maxima 🔊 Воспроизвести



Группа предприятий по переботке мяса Biovela Group, 20 тонн предположительно заражённого сальмонеллой мяса которой попали в магазины торговой сети Maxima, утверждает, что это мясо не попало в другие торговые сети.



"Мы провели отслеживающую проверку и убедились, что вероятно заражённое мясо не поставлялось никаким другим клиентам (за исключением Maxima – BNS) и не использовалось в производстве других мясных изделий", – прокомментировал BNS глава Biovela Group Аудрюс Кантаускас.



Как сообщает предприятие, получив 7 февраля информацию о предположительно заражённой продукции, оно предприняло все действия, чтобы это мясо и продукция из него не попали на рынок.



Представитель Maxima Эрнеста Дапкене сообщила BNS, что в магазинах сети по продаже мяса Biovela более чем за неделю было продано около 11 тонн. По ее словам, после остановки торговли всем мясом было утилизировано почти 200 тонн мяса, компания понесла примерно 0,5 млн евро убытков. Группа предприятий по переботке мяса Biovela Group, 20 тонн предположительно заражённого сальмонеллой мяса которой попали в магазины торговой сети Maxima, утверждает, что это мясо не попало в другие торговые сети."Мы провели отслеживающую проверку и убедились, что вероятно заражённое мясо не поставлялось никаким другим клиентам (за исключением Maxima – BNS) и не использовалось в производстве других мясных изделий", – прокомментировал BNS глава Biovela Group Аудрюс Кантаускас.Как сообщает предприятие, получив 7 февраля информацию о предположительно заражённой продукции, оно предприняло все действия, чтобы это мясо и продукция из него не попали на рынок.Представитель Maxima Эрнеста Дапкене сообщила BNS, что в магазинах сети по продаже мяса Biovela более чем за неделю было продано около 11 тонн. По ее словам, после остановки торговли всем мясом было утилизировано почти 200 тонн мяса, компания понесла примерно 0,5 млн евро убытков. Biovela утверждает, что проведенные Государственной продовольственно-ветеринарной службой дополнительные исследования 8 февраля показали, что связанные с гигиеной процессы на предприятии соответствуют нормам.



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Maxima утилизировала 160 тонн мяса, понесла 0,5 млн евро убытков



Одна из крупнейших торговых сетей Maxima, которая продала около 11 тонн вероятно заражённой сальмонеллой мяса предприятия Biovela и продуктов из него, утверждает, что утилизировала в общей сложности примерно 160 тонн мяса разных поставщиков – всю свежую мясную продукцию, находившуюся в магазинах 7 февраля.



Представитель Maxima Эрнеста Дапкене сообщила BNS, что после остановки торговли всем мясом 7 февраля уже утилизировано или еще утилизируется почти 160 тонн мяса, компания понесла примерно 0,5 млн евро убытков.



"В эти убытки входят и рабочее время работников, и цена на мясо, и утраченные доходы, и утилизация мяса", – сказала BNS Э. Дапкене.



По её словам, решение об утилизации мяса из всех магазинов было принято потому, что положительные результаты были получены из разных цехов и складов.



"Получая результаты взятых в разных местах, в разное время проб (продукции – ред.) одного поставщика, в данном случае – Biovela, которые показывали микробиологическое загрязнение, мы решили превентивно убрать свежее мясо и маринованные полуфабрикаты из него из всех своих магазинов, даже из тех, где не брались пробы", – сказала Э. Дапкене.



Она также сказала, что специалисты по качеству предприятия рекомендовали утилизировать всю продукцию, потому что заражённое мясо могло соприкасаться с другим мясом при производстве колбасок или мариновании мяса.



Э. Дапкене также информировала, что утилизацией всего мяса занимается вильнюсское предприятие Horeca sprendimai.



По её словам, это первый случай и в деятельности Maxima, и вообще в Литве.



Biovela во вторник сообщила, что предположительно заражённое сальмонеллой мясо попало только в магазины торговой сети Maxima. BNS Категории: экономика, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: мясо, загрязнение, Biovela, Maxima География: Литва — статья прочитана 202 раза Комментарии