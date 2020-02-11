Президент Латвии предложил ограничить телевещание на русском языке 🔊 Воспроизвести



Президент Латвии Эгилс Левитс обратился к комиссии сейма по правам человекам и общественным делам с предложением увеличить пропорцию телепрограмм на официальных языках ЕС в кабельных сетях республики, передает корреспондент



Левитс предложил депутатам пересмотреть закон об электронных СМИ, введя языковые пропорции. Он считает, что 80% ретранслируемых программ должны быть на языках ЕС, а 20% — на других языках, включая русский. По мнению президента, должны быть установлены требования для поставщиков услуг кабельного телевидения, а также для электронных СМИ, которые ретранслируют телепрограммы. Президент Латвии Эгилс Левитс обратился к комиссии сейма по правам человекам и общественным делам с предложением увеличить пропорцию телепрограмм на официальных языках ЕС в кабельных сетях республики, передает корреспондент РИА Новости Левитс предложил депутатам пересмотреть закон об электронных СМИ, введя языковые пропорции. Он считает, что 80% ретранслируемых программ должны быть на языках ЕС, а 20% — на других языках, включая русский. По мнению президента, должны быть установлены требования для поставщиков услуг кабельного телевидения, а также для электронных СМИ, которые ретранслируют телепрограммы. "Сильное информационное пространство — существенный вопрос безопасности страны и демократии в Латвии. Должно быть на законодательном уровне возможно сделать так, чтобы жителям Латвии были доступны качественные и плюралистические телепрограммы, которые укрепляют принадлежность Латвии к культурному пространству Европы и способствуют включению жителей Латвии в общий информационный дискурс Европы", — говорится в обращении Левитса к депутатам.



В основное предложение для абонентов обязательно должны входить телепрограммы латвийских медиа, государственных и коммерческих, а также региональные программы. Если в основное предложение включены дополнительные программы, то минимум 80% из них должны быть на официальных языках ЕС и Еврозоны.



По мнению президента, это должно укрепить демократию в Латвии и ее принадлежность к культурному пространству Европы.



В Латвии проживает два миллиона человек, 40% из них являются русскоязычными. Русский имеет статус иностранного в республике. РИА Новости Категории: политика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: русский язык, образование, запрет, культура География: Латвия — статья прочитана 129 раз Комментарии