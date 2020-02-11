В рассматриваемый судом спор о Доме Москвы в Вильнюсе вовлечён и ДГБ Литвы 🔊 Воспроизвести



В рассматриваемый Вильнюсским окружным административным судом (ВОАС) спор в качестве третьего заинтересованного лица включён Департамент госбезопасности (ДГБ).



Как информировала BNS представитель суда Сигита Яцинявичене-Балтадуоне, так суд хочет дать оценку материалу, предоставленному ДГБ Вильнюсскому городскому самоуправлению.



Осуществляющее в Вильнюсе строительство "Дома Москвы" общественное учреждение Московский культурно-деловой центр "Дом Москвы" просит в суде отменить решение самоуправления отклонить проектные предложения по строению и обязать пересмотреть их заново.



Отклоняя проектные предложения застройщика, муниципалитет исходил из представленного ДГБ заключения, что строящийся объект представляет угрозу для национальной безопасности. Как информировала BNS представитель суда Сигита Яцинявичене-Балтадуоне, так суд хочет дать оценку материалу, предоставленному ДГБ Вильнюсскому городскому самоуправлению.Осуществляющее в Вильнюсе строительство "Дома Москвы" общественное учреждение Московский культурно-деловой центр "Дом Москвы" просит в суде отменить решение самоуправления отклонить проектные предложения по строению и обязать пересмотреть их заново.Отклоняя проектные предложения застройщика, муниципалитет исходил из представленного ДГБ заключения, что строящийся объект представляет угрозу для национальной безопасности. Строительство "Дома Москвы" в Вильнюсе, на скрещении улиц Юозапавичяус и Ринктинес началось в 2010 году, однако, по словам инициаторов, строительство забуксовало из-за процедурных проволочек в Москве, а впоследствии – и из-за действий администрации Вильнюсского самоуправления.



Опираясь на заключение ДГБ, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что этот объект является "инструментов кремлёвской пропаганды и представляет угрозу для национальной безопасности Литвы".



Литовская разведка с 2015 года упоминает "Дом Москвы" в оценках нацбезопасности. Как отмечает разведка, проект, финансируемый правительством Москвы, является одним из важных инструментов России в плане финансирования и координирования проживающих за рубежом соотечественников, а проектом в Вильнюсе активно занимается российское посольство.



Дело будет рассматриваться 24 марта.



"Обзор" уже не раз, обращаясь к теме "Дома Москвы" в Вильнюсе, обращал внимание на то, что мэр литовской столицы почему-то видит угрозу в самом здании "Дома Москвы", но при этом не имеет никаких претензий Московскому культурно-деловому центру "Дом Москвы", работающему в Вильнюсе вот уже несколько лет. И ДГБ также принародно не озвучивал никаких претензий к этому центру, который, собственно, и будет управлять зданием, таким страшным для Шимашюса. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, общество, политика Ключевые слова: безопасность, дгб, Дом Москвы, мэр География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 133 раза Комментарии