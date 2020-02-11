Дипломатический язык - особый

Главные виновники торжества подготовили для праздничного приёма путешествие в прошлое - во времена Петра I. Ведь дипломатия, по словам генконсула Александра Грачёва, опирается на историю, на заложенные традиции.В небольшом путешествии в прошлое участвовали и собравшиеся гости, приехавшие в Клайпеду из Вильнюса, Паланги, Шилуте. А потом звучал джаз.Блестяще в этот вечер выступали яркие музыканты Клайпеды: Лаймонас Урбикас (саксофон), Кристина Ятаутайте (вокал) и легенда Клайпеды, пианист, педагог, композитор джаза маэстро Саулюс Шяучюлис.Музыканты, широко известные на международных сценах, покорили зал своей экспрессией, свободой, энергетикой.