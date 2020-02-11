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Дипломатический язык - особый





Работники Генерального консульства России в Клайпеде 10 февраля эффектно отметили свой профессиональный праздник – День дипломатического работника Российской Федерации.

Главные виновники торжества подготовили для праздничного приёма путешествие в прошлое - во времена Петра I. Ведь дипломатия, по словам генконсула Александра Грачёва, опирается на историю, на заложенные традиции.

В небольшом путешествии в прошлое участвовали и собравшиеся гости, приехавшие в Клайпеду из Вильнюса, Паланги, Шилуте. А потом звучал джаз.

Блестяще в этот вечер выступали яркие музыканты Клайпеды: Лаймонас Урбикас (саксофон), Кристина Ятаутайте (вокал) и легенда Клайпеды, пианист, педагог, композитор джаза маэстро Саулюс Шяучюлис.

Музыканты, широко известные на международных сценах, покорили зал своей экспрессией, свободой, энергетикой.


Прозвучали, конечно же, произведения маэстро Саулюса, а также всемирно известные традиционные, классические и романтические джазовые мелодии.

Удивительно, но выступление литовского коллектива предложила включить в клайпедскую программу областная филармония Калининграда.

Вечер получился восхитительным. И немалую роль в этом сыграл магический дипломатический язык музыки.

Видеосюжет и фоторепортаж автора и Леонида Соболева

Ирина БЕЛЯЕВА, "Обзор"
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Генеральное консульство России в Клайпеде, День дипломатического работника
География: Литва, Клайпеда
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добавлена сегодня, 11 февраля, 15:40

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