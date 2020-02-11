Дипломатический язык - особый

Работники Генерального консульства России в Клайпеде 10 февраля эффектно отметили свой профессиональный праздник – День дипломатического работника Российской Федерации.
Главные виновники торжества подготовили для праздничного приёма путешествие в прошлое - во времена Петра I. Ведь дипломатия, по словам генконсула Александра Грачёва, опирается на историю, на заложенные традиции.
В небольшом путешествии в прошлое участвовали и собравшиеся гости, приехавшие в Клайпеду из Вильнюса, Паланги, Шилуте. А потом звучал джаз.
Блестяще в этот вечер выступали яркие музыканты Клайпеды: Лаймонас Урбикас (саксофон), Кристина Ятаутайте (вокал) и легенда Клайпеды, пианист, педагог, композитор джаза маэстро Саулюс Шяучюлис.
Музыканты, широко известные на международных сценах, покорили зал своей экспрессией, свободой, энергетикой.
Прозвучали, конечно же, произведения маэстро Саулюса, а также всемирно известные традиционные, классические и романтические джазовые мелодии.
Удивительно, но выступление литовского коллектива предложила включить в клайпедскую программу областная филармония Калининграда.
Вечер получился восхитительным. И немалую роль в этом сыграл магический дипломатический язык музыки.
Видеосюжет и фоторепортаж автора и Леонида Соболева
Ирина БЕЛЯЕВА, "Обзор"
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Генеральное консульство России в Клайпеде, День дипломатического работника