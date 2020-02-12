Налоговики в этом году в Литве будут строже проверять строителей, одонтологов 🔊 Воспроизвести



В прошлом году предприниматели, которых более строго контролировали, заплатили на 42% или на 25 млн евро больше налога на добавленную стоимость (НДС), чем в 2018 году, сообщила Государственная налоговая инспекция (ГНИ)Литвы. Из тени за год было выведено более 160 млн евро различных налогов, их них около 100 млн евро – НДС.



В этом году налоговые инспектора продолжат уделять больше внимания строительным компаниям.



"Расширяется диапазон налогоплательщиков, в отношении которых будут направляться действия. Также войдут компании, торгующие стройматериалами, девелоперы, которые реализуют проекты строительства жилья и продающие построенное жилье, а также брокерская деятельность", – заявил на пресс-конференции заместитель начальника ГНИ Артурас Клераускас. В прошлом году предприниматели, которых более строго контролировали, заплатили на 42% или на 25 млн евро больше налога на добавленную стоимость (НДС), чем в 2018 году, сообщила Государственная налоговая инспекция (ГНИ)Литвы. Из тени за год было выведено более 160 млн евро различных налогов, их них около 100 млн евро – НДС.В этом году налоговые инспектора продолжат уделять больше внимания строительным компаниям."Расширяется диапазон налогоплательщиков, в отношении которых будут направляться действия. Также войдут компании, торгующие стройматериалами, девелоперы, которые реализуют проекты строительства жилья и продающие построенное жилье, а также брокерская деятельность", – заявил на пресс-конференции заместитель начальника ГНИ Артурас Клераускас. По его словам, в этом году будет проверяться и одонтологический бизнес.



"Здесь примечательно то, что основная часть небольших компаний декларируют, что платят зарплаты в 400-600 евро, а это, по сути, означает, что они якобы платят зарплату, которая в 2,5 раза меньше, чем в государственных медучреждениях", – сказал А. Клераускас.



В список более тщательно регулируемых секторов внесены строительство, общественное питание, торговля автомобилями и их ремонт, производство мясных продуктов и торговля ими.



В этом году при проверке этих предприятий ГНИ планирует расширить меры, либо применять новые, например, будут проверяться и торговцы стройматериалами, девелоперы и брокеры, будет применяться система опознания автомобильных номеров и контроля над нарушениями, а продавцов автодеталей будут проверять и через платформы торговли в интернете Amazon, Ebay, в секторе общественного питания будут оцениваться наценки, соотношение закупок и продаж.



Кроме того, более строго в этом году будут проверять и лиц, которые действуют на платформах AirBnb, и Booking, торговцев виртуальной валютой, поставщиков электронных и телекоммуникационных услуг на различных международных платформах. В прошлом году такие проверенные предприниматели вспомнили и декларировали 7 млн евро доходов. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: налоги, проверка, ГНИ, строители, одонтологи География: Литва — статья прочитана 190 раз Комментарии