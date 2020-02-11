Статус заявителя о нарушениях предоставлен 36 лицам, вознаграждений не было 🔊 Воспроизвести



За первый год действия закона статус заявителя о различных нарушениях был предоставлен 36 лицам, ни одно из них не получило денежного вознаграждения за предоставленную информацию, свидетельствуют данные Генеральной прокуратуры Литвы.



По словам помощницы старшего прокурора Генпрокуратуры Гинтаре Блюене, в первый год действия закона о защите заявителей было 68 обращений лиц, были приняты 75 решений, статус заявителя предоставлен 36 людям.



По ее словам, решений было принято больше, чем было обращений потом, что одни и те же люди предоставляли информацию несколько раз.



Эти данные она представила во вторник на проходящем в Генпрокуратуре Форуме защиты заявителей.



По данным Г. Блюене, 80% заявлений было связано с государственным сектором. По ее словам, были предоставлены данные о ложном ведении бухгалтерии, присвоении имущества, злоупотреблениях, торговле влиянием, ущербе природе и прочем. За первый год действия закона статус заявителя о различных нарушениях был предоставлен 36 лицам, ни одно из них не получило денежного вознаграждения за предоставленную информацию, свидетельствуют данные Генеральной прокуратуры Литвы.По словам помощницы старшего прокурора Генпрокуратуры Гинтаре Блюене, в первый год действия закона о защите заявителей было 68 обращений лиц, были приняты 75 решений, статус заявителя предоставлен 36 людям.По ее словам, решений было принято больше, чем было обращений потом, что одни и те же люди предоставляли информацию несколько раз.Эти данные она представила во вторник на проходящем в Генпрокуратуре Форуме защиты заявителей.По данным Г. Блюене, 80% заявлений было связано с государственным сектором. По ее словам, были предоставлены данные о ложном ведении бухгалтерии, присвоении имущества, злоупотреблениях, торговле влиянием, ущербе природе и прочем. По предоставленной заявителями информации в данный момент проводятся пять досудебных расследований, одно из таких дел отправлено в суд, часть информации передана компетентным органам.



По данным Генпрокуратуры, семь работодателей предупреждены о том, что не должны оказывать негативного воздействия на заявителей.



"Мы не думали, что работодатели могут изобретательными в попытках воздействовать на работника", – сказала она, сообщив, что были попытки уволить с работы, сузить полномочия заявителя, сократить зарплату.



Г. Блюене также сообщила, что в прошлом году четыре гражданина хотели получить вознаграждение за предоставленную информацию, однако по всем этим случаям были приняты отрицательные решения, поскольку они не соответствовали необходимым условиям.



В 2017 году сейм принял закон о защите заявителей, призванный защитить лиц, сообщивших о коррупции и других нарушениях в госучреждениях. Закон вступил в силу в январе 2019 года.



Заявителей запрещается увольнять с работы, понижать в должности, сокращать зарплату, а также запугивать, угрожать расправой.



Кроме того, система предусматривает возможность для заявителя оставаться анонимным и получать за сообщение вознаграждение, а также компенсацию за понесенный ущерб.



Сторонники защиты заявителей считают, что это должно поощрять жителей быть активными и небезразличными к нарушениям общественного интереса, а вступивший в силу закон поможет сократить коррупцию и теневой сектор экономики.



Критики утверждают, что заявители сталкиваются с большим риском – руководство может считать, что заявителям нельзя доверять, а гласность может навредить личной жизни этих людей. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, общество, чп и криминал Ключевые слова: донос, вознаргаждение География: Литва — статья прочитана 109 раз Комментарии