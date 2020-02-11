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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Каунасе объявлена эпидемия гриппа
Со вторника Каунасское городское самоуправление объявило эпидемию группа, сообщил Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).
На минувшей неделе уровень заболеваний гриппом и острыми инфекциями дыхательных путей в Каунасском округе составили 108 случаев на 10 тыс жителей, в городе Каунасе 128 случаев.
На минувшей неделе гриппом заболели 317 каунассцев, и из них – 134 ребенка.
Специалисты во время эпидемии гриппа рекомендуют избегать переохлаждений, контактов с болеющими, часто мыть руки и проветривать помещения, избегать мест массовых скоплений людей.
Категории: чп и криминал, здоровье
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