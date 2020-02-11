В Каунасе объявлена эпидемия гриппа 🔊 Воспроизвести



Со вторника Каунасское городское самоуправление объявило эпидемию группа, сообщил Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).



На минувшей неделе уровень заболеваний гриппом и острыми инфекциями дыхательных путей в Каунасском округе составили 108 случаев на 10 тыс жителей, в городе Каунасе 128 случаев.



На минувшей неделе гриппом заболели 317 каунассцев, и из них – 134 ребенка.



Специалисты во время эпидемии гриппа рекомендуют избегать переохлаждений, контактов с болеющими, часто мыть руки и проветривать помещения, избегать мест массовых скоплений людей. Со вторника Каунасское городское самоуправление объявило эпидемию группа, сообщил Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).На минувшей неделе уровень заболеваний гриппом и острыми инфекциями дыхательных путей в Каунасском округе составили 108 случаев на 10 тыс жителей, в городе Каунасе 128 случаев.На минувшей неделе гриппом заболели 317 каунассцев, и из них – 134 ребенка.Специалисты во время эпидемии гриппа рекомендуют избегать переохлаждений, контактов с болеющими, часто мыть руки и проветривать помещения, избегать мест массовых скоплений людей. BNS Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: грипп, школы, эпидемия География: Литва, Каунас — статья прочитана 184 раза Комментарии