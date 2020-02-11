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СМИ нацменьшинств стран Балтии получили 250 000 евро от Совета министров Северных стран



Совет министров Северных стран выделил нескольким СМИ стран Балтии 225 000 евро на реализацию проектов на языках нацменьшинств, сообщает rus.err.ee со ссылкой на BNS.

"СМИ на языках нацменьшинств в Балтийских странах играют важную роль в формировании демократического и интегрированного общества. Программа этих грантов не претендует на решение всех проблем и задач, с которыми медийная сфера сталкивается в наше время технологических перемен в общении и привычек потребления СМИ. Тем не менее, мы надеемся, что программа поможет укрепить стабильные и независимые СМИ на языках нацменьшинств", – отметил директор бюро Совета министров Северных стран в Латвии Стефан Эрикссон.
Финансовую поддержку получат 29 из 75 поданных проектов: 11 – в Литве и по девять – в Латвии и Эстонии.

Работающий в Эстонии сайт Feministeerium на эстонском, русском и английском языках получит финансовую поддержку для того, чтобы повысить качество русскоязычного медиа-контента, адресованного представителям меньшинств и малопредставленных социальных групп.

Издание "Новая Газета" получила средства на создание серии материалов о молодежи в возрасте от 16 до 25 лет, проживающей на этнически неоднородных территориях, об условиях их жизни, учебы и работы, о процессе интеграции и об общении с группами этнического большинства. Название проекта – "Русскоязычная молодежь в странах Балтии — кто она?"

Ида-Вируский центр творческой индустрии получит дотацию на создание образовательно-развлекательной телепередачи о современных технологиях TECHnolik на канале ETV+ на русском языке. Поддержку получит и проект на русскоязычном радиоканале "Радио 4" "KISA FM" – новая платформа для экспериментальных молодежных медиа-форматов.

Средства от Совета министров Северных стран получило также НКО Kultuuritahvel на продолжение издания в Тарту газеты "Вестник", авторы блогa Propastop, силами добровольцев работающего на развенчание пропаганды и ложной информации об Эстонии, на публикацию в эстоноязычном журнале Director материалов о лидерах бизнеса в Эстонии из числа представителей национальных меньшинств.

Проект Edasi.org получил дотации на реализацию проекта на русском языке, средства поступили также совету Prospekt-Media на проект "Соседи", в рамках которого три независимых портала на русском языке – prospekt.ee из Нарвы, grani.lv из Латвии и news.tts.lt из Литвы раз в месяц будут обмениваться публикациями из прессы в своих странах.

В Латвии поддержку получат журнал "Ригас лайкс" для разработки содержания издания на русском языке, газета "Эзерземе" для написания статей об успехах предпринимательства в Латгале, газета "Курземес вардс" для цикла статей в издании на русском языке "Лиепайская неделя".

Новостной портал "Delfi" получит финансовую поддержку для составления аналитических обзоров на русском языке, национальное информационное агентства BNS - для создания аналитического содержания на русском языке, сценарист Элвита Рука - для серии публикаций о представителях цыганской национальности, портал "Smartlatvia.lv" - для серии статей на темы демографии и миграции.

Финансирование получит также новостной портал "Tvnet" на отправку одного латышского и одного русскоязычного журналиста в поездку по Транссибирской магистрали для освещения судеб представителей латышской диаспоры в России. Газета "Latgales Laiks" получит средства для написания статей о русскоязычных жителях и этнически смешанных семьях в Латгале.

Все получившие и получающие финансирование проекты должны быть в свободном доступе в интернете и без предварительной регистрации.

Совет министров Северных стран поддерживает масс-медиа с 2017 года.

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Администрация США предлагает выделить $700 млн на противодействие «российскому влиянию» в 2021 году. Об этом сообщается в проекте бюджета Соединённых Штатов.

«Противодействие российскому влиянию, поддержка союзников США. Бюджет предусматривает выделение $0,7 млрд. Эти средства будут направлены на помощь Европе, Евразии и Центральной Азии в укреплении общей безопасности и защиту территориальной целостности союзников США», — приводит РИА Новости отрывок документа.

Ещё $24 млн планируют выделить на противодействие «российской пропаганде и дезинформации».
rus.err.ee
Категории: экономика, политика, общество, в мире
Ключевые слова: Россия, средства, СМИ, пропаганда
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добавлена сегодня, 11 февраля, 18:00

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