СМИ нацменьшинств стран Балтии получили 250 000 евро от Совета министров Северных стран 🔊 Воспроизвести



Совет министров Северных стран выделил нескольким СМИ стран Балтии 225 000 евро на реализацию проектов на языках нацменьшинств, сообщает



"СМИ на языках нацменьшинств в Балтийских странах играют важную роль в формировании демократического и интегрированного общества. Программа этих грантов не претендует на решение всех проблем и задач, с которыми медийная сфера сталкивается в наше время технологических перемен в общении и привычек потребления СМИ. Тем не менее, мы надеемся, что программа поможет укрепить стабильные и независимые СМИ на языках нацменьшинств", – отметил директор бюро Совета министров Северных стран в Латвии Стефан Эрикссон. Совет министров Северных стран выделил нескольким СМИ стран Балтии 225 000 евро на реализацию проектов на языках нацменьшинств, сообщает rus.err.ee со ссылкой на BNS."СМИ на языках нацменьшинств в Балтийских странах играют важную роль в формировании демократического и интегрированного общества. Программа этих грантов не претендует на решение всех проблем и задач, с которыми медийная сфера сталкивается в наше время технологических перемен в общении и привычек потребления СМИ. Тем не менее, мы надеемся, что программа поможет укрепить стабильные и независимые СМИ на языках нацменьшинств", – отметил директор бюро Совета министров Северных стран в Латвии Стефан Эрикссон. Финансовую поддержку получат 29 из 75 поданных проектов: 11 – в Литве и по девять – в Латвии и Эстонии.



Работающий в Эстонии сайт Feministeerium на эстонском, русском и английском языках получит финансовую поддержку для того, чтобы повысить качество русскоязычного медиа-контента, адресованного представителям меньшинств и малопредставленных социальных групп.



Издание "Новая Газета" получила средства на создание серии материалов о молодежи в возрасте от 16 до 25 лет, проживающей на этнически неоднородных территориях, об условиях их жизни, учебы и работы, о процессе интеграции и об общении с группами этнического большинства. Название проекта – "Русскоязычная молодежь в странах Балтии — кто она?"



Ида-Вируский центр творческой индустрии получит дотацию на создание образовательно-развлекательной телепередачи о современных технологиях TECHnolik на канале ETV+ на русском языке. Поддержку получит и проект на русскоязычном радиоканале "Радио 4" "KISA FM" – новая платформа для экспериментальных молодежных медиа-форматов.



Средства от Совета министров Северных стран получило также НКО Kultuuritahvel на продолжение издания в Тарту газеты "Вестник", авторы блогa Propastop, силами добровольцев работающего на развенчание пропаганды и ложной информации об Эстонии, на публикацию в эстоноязычном журнале Director материалов о лидерах бизнеса в Эстонии из числа представителей национальных меньшинств.



Проект Edasi.org получил дотации на реализацию проекта на русском языке, средства поступили также совету Prospekt-Media на проект "Соседи", в рамках которого три независимых портала на русском языке – prospekt.ee из Нарвы, grani.lv из Латвии и news.tts.lt из Литвы раз в месяц будут обмениваться публикациями из прессы в своих странах.



В Латвии поддержку получат журнал "Ригас лайкс" для разработки содержания издания на русском языке, газета "Эзерземе" для написания статей об успехах предпринимательства в Латгале, газета "Курземес вардс" для цикла статей в издании на русском языке "Лиепайская неделя".



Новостной портал "Delfi" получит финансовую поддержку для составления аналитических обзоров на русском языке, национальное информационное агентства BNS - для создания аналитического содержания на русском языке, сценарист Элвита Рука - для серии публикаций о представителях цыганской национальности, портал "Smartlatvia.lv" - для серии статей на темы демографии и миграции.



Финансирование получит также новостной портал "Tvnet" на отправку одного латышского и одного русскоязычного журналиста в поездку по Транссибирской магистрали для освещения судеб представителей латышской диаспоры в России. Газета "Latgales Laiks" получит средства для написания статей о русскоязычных жителях и этнически смешанных семьях в Латгале.



Все получившие и получающие финансирование проекты должны быть в свободном доступе в интернете и без предварительной регистрации.



Совет министров Северных стран поддерживает масс-медиа с 2017 года.



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Администрация США предлагает выделить $700 млн на противодействие «российскому влиянию» в 2021 году. Об этом сообщается в проекте бюджета Соединённых Штатов.



«Противодействие российскому влиянию, поддержка союзников США. Бюджет предусматривает выделение $0,7 млрд. Эти средства будут направлены на помощь Европе, Евразии и Центральной Азии в укреплении общей безопасности и защиту территориальной целостности союзников США», — приводит РИА Новости отрывок документа.



Ещё $24 млн планируют выделить на противодействие «российской пропаганде и дезинформации». rus.err.ee Категории: экономика, политика, общество, в мире Ключевые слова: Россия, средства, СМИ, пропаганда — статья прочитана 165 раз Комментарии