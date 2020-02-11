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Трамп заявил о готовности к переговорам о ядерном арсенале США
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к переговорам по поводу размера ядерного арсенала страны, сообщает RT.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение журналистов президентского пула.
«Президент сказал, что открыт для переговоров относительно размеров ядерного арсенала США», — указали в пуле.
Вместе с этим Трамп добавил, что пока что у него нет иного выбора, кроме как увеличивать его.
Ранее помощник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что США и Россия вскоре начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам.
«Мы должны противостоять русским, но в то же время, думаю, мы скоро начнём переговоры по контролю над вооружениями и по ядерным вопросам», — приводит РИА Новости его слова.
По его словам, это «важно для всего мира», не только для двух государств.
5 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что в мире разрушается система контроля за вооружениями.
Как отмечал французский президент Эммануэль Макрон, необходимо провести переговоры с Россией и США по вопросу контроля над вооружениями.
russian.rt.com
Ключевые слова: Переговоры, вооружения, Трамп
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