Россия частично запретила импорт птицы из Польши 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Александр Кряжев



Россельхознадзор с 7 февраля запретил ввоз в Россию из Варминьско-Мазурского воеводства Польши мяса птицы и готовой продукции из нее в связи с птичьим гриппом, говорится в сообщении ведомства, передает



"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору в дополнение к указанию Россельхознадзора ... сообщает, что в связи с ухудшением эпизоотической обстановки на территории Польши по высокопатогенному гриппу птиц с 7 февраля 2020 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из Варминьско-Мазурского воеводства Польши", - говорится в сообщении. Россельхознадзор с 7 февраля запретил ввоз в Россию из Варминьско-Мазурского воеводства Польши мяса птицы и готовой продукции из нее в связи с птичьим гриппом, говорится в сообщении ведомства, передает РИА Новости "Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору в дополнение к указанию Россельхознадзора ... сообщает, что в связи с ухудшением эпизоотической обстановки на территории Польши по высокопатогенному гриппу птиц с 7 февраля 2020 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из Варминьско-Мазурского воеводства Польши", - говорится в сообщении. Временные ограничения вводятся на экспорт мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции, которая содержит продукты переработки птицы, за исключением товаров, обработка которых обеспечивает разрушение этого вируса. Кроме того, ограничения вводятся на поставки в РФ кормов и кормовых добавок для птиц и бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц.



Согласно документу, неблагополучными по птичьему гриппу являются также Люблинское, Западно-Поморское, Великопольское и Нижнесилезское воеводства Польши.



По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных. РИА Новости Категории: в Европе, чп и криминал, экономика Ключевые слова: польша, мясо, импорт, запрет, птица География: Россия — статья прочитана 75 раз Комментарии