Литва не в тренде: доверие жителей Западной Европы к НАТО резко снизилось 🔊 Воспроизвести © Photo : Lietuvos Respublikos Seimas / Dz.Barysaite



В исследовании общественного мнения отмечается, что недоверие к альянсу связано с действиями американского лидера, продвигающего изоляционную политику. Доверие к НАТО в США и ведущих странах Западной Европы значительно упало после прихода к власти американского президента Дональда Трампа, пишет



Согласно исследованию Pew Research Center, доля людей, которые положительно относятся к НАТО, сократилась как минимум на десять процентов в США, Франции и Германии в период с 2017-го по 2019 год. В исследовании общественного мнения отмечается, что недоверие к альянсу связано с действиями американского лидера, продвигающего изоляционную политику. Доверие к НАТО в США и ведущих странах Западной Европы значительно упало после прихода к власти американского президента Дональда Трампа, пишет Sputnik Литва со ссылкой на британское издание Financial Times.Согласно исследованию Pew Research Center, доля людей, которые положительно относятся к НАТО, сократилась как минимум на десять процентов в США, Франции и Германии в период с 2017-го по 2019 год. Исследование показало, что среди 16 стран – членов альянса 53 процента в целом положительно отзываются о блоке и 27 крайне негативно. В период между 2017-м и 2019 годом доля людей, положительно относящихся к альянсу, снизилась с 62 до 52 процентов в США, с 60 до 49 процентов во Франции и с 67 до 57 процентов в Германии.



В Великобритании, где НАТО приобрела еще большее значение в результате Brexit, наметилась противоположная тенденция: положительное мнение о НАТО выросло с 62 до 65 процентов.



В издании пишут, что негативным отзывам альянс обязан политике изоляционизма Трампа – "Америка прежде всего" – и недоверию лидера к международным институтам. FT напомнило, что Трамп назвал организацию "устаревшей" и неоднократно критиковал европейские страны за то, что они не смогли ускорить выполнение своих обязательств по выделению двух процентов ВВП на нужды обороны к 2024 году. Кроме того, издание отмечает, что Трамп также разозлил союзников своей единоличной стратегией на Ближнем Востоке.



На вопрос, должна ли их страна защищать своего союзника по НАТО от потенциального нападения со стороны России, в среднем 50 процентов респондентов в 16 государствах – членах НАТО ответили, что не должна. Только 38 процентов сказали, что должна.



В издании отмечают, что это нежелание особенно поразительно в Италии, где 66 процентов респондентов заявили, что Италия не должна использовать военную силу для защиты страны, вовлеченной в серьезный военный конфликт с Россией. В Германии эта доля составляла 60 процентов, а во Франции 53 процента.



Только в пяти из 16 опрошенных государств-членов – Нидерландах, США, Канаде, Великобритании и Литве – половина и более заявили, что их страны должны применять силу в случае нападения России на союзника по НАТО.



В последние годы западный альянс все больше усиливается на российских границах – туда стягивается военная техника и кадровый состав НАТО. Как неоднократно подчеркивали в Москве, Россия не собирается ни на кого нападать, а Североатлантический блок использует заявления о "российской угрозе", чтобы придвинуться к границам РФ.



Как подчеркивали в российском МИД, расходы альянса в 20 раз превышают российские оборонные траты.



В интервью Sputnik Литва военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец отмечал, что около границ России полным ходом идет формирование "региональной обороны" стран Балтии и Польши, хотя совершенно очевидно, что Москва не собирается ни на кого нападать.



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Доверие к НАТО в Литве росло, в Германии и Франции – снизилось



ВИЛЬНЮС, 11 февраля, BNS – За последнее десятилетие доверие НАТО в Литве росло, между тем в Германии и Франции оно снизилось, говорится в опубликованном на этой неделе анализе исследовательского центра Pew Research Center.



По данным исследования, в 2019 году в Литве Альянс положительно оценивали 77% опрошенных, в 2007 году таких было 59%.



Как утверждает директор Центра Восточно-европейских исследований Линас Кояла, в Литве важность НАТО определена исторически, а выросшая поддержка связана с благожелательной позицией политиков страны и изменившимся геополитическим климатом в регионе.



"Это облегчило принятие таких решений, как быстрое повышение финансирования обороны. Без войны в Украине, скорее всего, это бы не произошло", – сказал он.



В Германии и Франции фиксируется спад – в этих странах доверие к НАТО соответственно снизилось с 73% до 57% и с 71% до 49%.



Политолог считает, что такие результаты вызваны дискуссиями о будущем НАТО в последние годы.



"Европейцы особо много начали говорить о том, что следует рассмотреть оборонные инициативы на континенте как альтернативу или какой-то компенсационный механизм Альянсу, который, возможно, рассыпается, поскольку обязательства американцев ставятся под вопрос, особенно из-за риторики президента США Дональда Трампа", – пояснил BNS во вторник Л. Кояла.



По информации Pew Research Center, больше всего НАТО доверяют в Польше – 82% респондентов, а больше всех не доверяют в Турции и Греции. В последних странах эту организацию негативно оценили более половины опрошенных – соответственно 55% и 51% респондентов.



По данным Pew Research Center, если будет нападение на соседнюю страну НАТО, лишь голландцы, американцы, канадцы, британцы и литовцы считают, что их страна должна направить вооруженные силы.



"Это старая проблема, которая вызывает серьезные опасения в действии 5-ой статьи Североатлантического соглашения. Конечно, на политическом уровне ответы, пожалуй, были бы иными, но общественное мнение также сыграло бы значительную роль. Поэтому в определенном смысле имеется нехватка наработок политических лидеров, которая бы демонстрировала важность Альянса", – сказал глава литовского центра.



"Это также достаточно эгоистичный подход, ведь все мы прекрасно понимаем, что архитектура западной безопасности основывается на доверии друг другу", – добавил он.



В ходе исследования с мая по август прошлого года была опрощена 21 тыс. людей в 19 государствах. lt.sputniknews.ru Категории: политика, в Европе Ключевые слова: нато, опрос, Европа, базы — статья прочитана 134 раза Комментарии