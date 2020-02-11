Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Во вторник Министерство финансов Литвы выкупило эмиссию облигаций в 1,8 млрд долларов (1,64 млрд евро), государственный долг сократился приблизительно на 2,6 проц. пункта относительно ожидаемого в 2020 году внутреннего валового продукта (ВВП).



Эта эмиссия облигаций была размещена 11 февраля 2010 года, ставка по ней составили 7,375% годовых, сообщило министерство.



Средства, необходимые для выкупа этой эмиссии Минфин обеспечил в 2019 году, когда позаимствовал на международных рынках с минимальными за историю страны затратами.



За две эмиссии еврооблигаций различных сроков – десятигодичную эмиссию в 650 млн евро и 30-тигодичную эмиссию в 850 млн евро – государство заплатит в пять раз меньше годовых процентов, чем за выкупаемую сегодня эмиссию. Во вторник Министерство финансов Литвы выкупило эмиссию облигаций в 1,8 млрд долларов (1,64 млрд евро), государственный долг сократился приблизительно на 2,6 проц. пункта относительно ожидаемого в 2020 году внутреннего валового продукта (ВВП).Эта эмиссия облигаций была размещена 11 февраля 2010 года, ставка по ней составили 7,375% годовых, сообщило министерство.Средства, необходимые для выкупа этой эмиссии Минфин обеспечил в 2019 году, когда позаимствовал на международных рынках с минимальными за историю страны затратами.За две эмиссии еврооблигаций различных сроков – десятигодичную эмиссию в 650 млн евро и 30-тигодичную эмиссию в 850 млн евро – государство заплатит в пять раз меньше годовых процентов, чем за выкупаемую сегодня эмиссию. Кроме того, рефинансирование выкупленной эмиссии за счет выпущенных в 2019 году еврооблигаций позволит сократить расходы по обслуживанию госдолга почти на 76 млн евро в год, сообщило казначейское ведомство.



Основная сумма выкупаемой во вторник эмиссии составила 2 млрд долларов, но в 2016 году Минфин, успешно использовался росшей прибыльностью мер, деноминированных в долларах США, (соответственно сокращавшейся ценой этих мер) и активизацией торговли ценными бумагами правительства, скупил на вторичном рынке и аннулировал 200 млн долларов этой эмиссии.



Поскольку часть эмиссии выкупалась ранее намеченного срока, ежегодно расходы на обслуживание долга сокращались по 7 млн евро – в целом было сэкономлено 28 млн евро.



В этом году Литва планирует позаимствовать около 2,763 млрд евро на внутреннем и зарубежных рынках, основная часть средств будет направлена для накопления резерва, который будет использоваться для возврата других долгов. Планируется, что в конце 2020 года госдолг страны составил около 35,1% ВВП.



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Компания по созданию искусственного интеллекта и научных данных из Соединенного Королевства Satalia будет развивать деятельность в Каунасе.



За два года компания намерена нанять еще 50 работников и надеется, что каунасский офис станет центром научных исследований и проектов развития, сообщило агентство поощрения инвестиций Investuok Lietuvoje.



По словам главы Satalia Даниэля Хульме, Литва является очень важным местом для развития деятельности компании по причине ее достижений и опыта в науке о данных, информационных технологиях и в сфере научных исследований.



"Мы ценим литовцев, особенно технологическую и академическую общественность страны. У них есть большое желание развивать знания об искусственном интеллекте и машинном обучении", – сообщил Д. Хульме.



По его словам, компания планирует продолжать общение с академической общественностью и специалистами в сфере технологий.



На данный момент Satalia ищет инженеров, руководителей проектами, ученых, занимающихся наукой о данных.



В прошлом году Satalia приобрела каунасскую компанию Data Dog, обе компании занимаются развитием процессов оптимизации, машинного обучения, инженерными проектами в сфере программного оборудования, создают систему оптимизации для одной из крупнейших торговых сетей в Соединенном Королевстве Tesco.



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В прошлом году продажи крупнейшей в Балтийских странах сети магазинов стройматериалов, бытовых и ремонтных товаров Kesko Senukai составили 715,5 млн евро – на 18,8% больше, чем в 2018 году (602,1 млн евро), сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.



Издание основывается на отчете для инвесторов, опубликованном финской корпорацией Kesko. Результаты литовской Kesko Senukai не детализируются, поскольку, по словам представителей компании, сейчас еще ведется аудит.



Чистые продажи группы Kesko в прошлом году составили 10,72 млрд евро – на 3,3% больше, чем в 2018 году. Сопоставимая прибыль от деятельности в Балтийских странах несколько снизилась.



BNS напоминает, что Kesko Senukai в Балтийских странах принадлежат 104 магазина – 85 Senukai и Statybu duona в Литве, 8 K-Rauta в Эстонии и 11 K-Senukai в Латвии. У компании также есть 27 магазинов OMA в Беларуси.



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Действующая в странах Центральной и Восточной Европы сеть торговли одеждой и предметами домашнего обихода Pepco, которая в прошлом году открыла в странах Балтии 47 новых магазинов, в этом году планирует похожие темпы расширения и начала искать помещения для этих целей.



Как сказала BNS менеджер Pepco Lithuania по аренде и развитию в странах Балтии Альгина Юкнайте, результаты деятельности в регионе хорошие, поэтому планируется не снижать темпы расширения.



"Мы довольны результатами деятельности. В этом году намечено интенсивное расширение не только в Литве, а во всех странах Балтии. Темпы расширения мы не замедляем, они в этом году останутся интенсивными, поэтому мы постоянно будем искать подходящие для магазинов места", – сказала она.



В 2020 году компания планирует открыть 45 магазинов: 20 в Литве, 15 в Латвии и 10 в Эстонии.



По словам А. Юкнайте, сеть по-прежнему будет отдавать предпочтение городам с населением более 7 тыс. человек, однако в основном ориентируется на те, в которых ещё нет магазинов сети.



Менеджер Pepco Lithuania по операционной деятельности Александр Чикаидзе в прошлом году сказал BNS, что и финансовые результаты компании, и её развитие в регионе вышли за рамки планов, поэтому в 2020 году в странах Балтии сеть намерена иметь 100 магазинов.



А. Чикаидзе не раскрыл, сколько сеть инвестировала в расширение в Балтийских странах.



Сеть действует в Балтии с конца 2017 года и сейчас у нее 80 магазинов. В 2019 году в Литве открыто 24 магазина Pepco, 15 – в Латвии и 8 – в Эстонии.



Созданная в 2004 году сеть Pepco управляет более 1,8 тыс. магазинов в Европе. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 154 раза Комментарии