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В Вильнюсе наградят литовских военных, вернувшихся из Ирака
Во вторник в Оборонном штабе вооруженных сил Литвы в Вильнюсе будут награждены военные, вернувшиеся из международных операций в Ираке.
Медали системы Минобороны "За международные операции" будут вручены 14-ти военным профессиональной службы, которые шесть месяцев служили в составе датского контингента в рамках возглавляемой США коалиции "Врожденная решимость".
Также будут награждены инструкторы и военные Мобильного подразделения связи и информационных систем, которые полгода осуществляли миссию по обучению и обеспечению связи в международной миссии НАТО в Багдаде, сообщило министерство.
Возглавляемая НАТО операция в Ираке осуществляется с 2004 года и призвана обучить иракские силы безопасности.
Литва участвует в возглавляемой США операции в Ираке "Врожденная решимость" с 2017 года, постоянно направляя по шесть военных инструкторов, которые готовят местные силы безопасности. Эти литовские военные служат в составе датского военного контингента на базе аль-Асад, что на северо-западе Ирака.
География: Литва
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