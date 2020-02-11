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ЖУРНАЛ ФИЦРОЙ. НОВОСТИ 11.02.2020



Карнавальная Венеция, нашествие саранчи в Африке и новые горизонты санкций

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Британия собирается снимать санкции с России. В своих интересах.

Освободившись от обязанностей следовать курсу Евросоюза и не высовываться из очерченных им рамок во внешней политике и международной торговле, Британия начинает осознавать свои национальные интересы.

Политические танцы ХДС: шаг вперёд, два шага назад

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменившая на посту главы партии Ангелу Меркель в декабре 2018 года, объявила в понедельник, 10 февраля, что не будет баллотироваться в канцлеры на ближайших всеобщих выборах.

Коронавирус морально выкосил участников MWC в Барселоне

Всемирный конгресс мобильной связи в Барселоне (Mobile World Congress — MWC) пройдёт на этот раз в сильно усечённом виде.
fitzroymag.com
Категории: экономика, политика, общество, в мире
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
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добавлена сегодня, 11 февраля, 15:00

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