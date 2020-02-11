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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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ЖУРНАЛ ФИЦРОЙ. НОВОСТИ 11.02.2020
Карнавальная Венеция, нашествие саранчи в Африке и новые горизонты санкций
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Британия собирается снимать санкции с России. В своих интересах.
Освободившись от обязанностей следовать курсу Евросоюза и не высовываться из очерченных им рамок во внешней политике и международной торговле, Британия начинает осознавать свои национальные интересы.
Политические танцы ХДС: шаг вперёд, два шага назад
Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменившая на посту главы партии Ангелу Меркель в декабре 2018 года, объявила в понедельник, 10 февраля, что не будет баллотироваться в канцлеры на ближайших всеобщих выборах.
Коронавирус морально выкосил участников MWC в Барселоне
Всемирный конгресс мобильной связи в Барселоне (Mobile World Congress — MWC) пройдёт на этот раз в сильно усечённом виде.
fitzroymag.com
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
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