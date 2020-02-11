ЖУРНАЛ ФИЦРОЙ. НОВОСТИ 11.02.2020 🔊 Воспроизвести



Карнавальная Венеция, нашествие саранчи в Африке и новые горизонты санкций



НОВОСТИ СО ВСЕГО МИРА. ПОДРОБНОСТИ



Британия собирается снимать санкции с России. В своих интересах.



Освободившись от обязанностей следовать курсу Евросоюза и не высовываться из очерченных им рамок во внешней политике и международной торговле, Британия начинает осознавать свои национальные интересы.



Политические танцы ХДС: шаг вперёд, два шага назад



Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменившая на посту главы партии Ангелу Меркель в декабре 2018 года, объявила в понедельник, 10 февраля, что не будет баллотироваться в канцлеры на ближайших всеобщих выборах.



Коронавирус морально выкосил участников MWC в Барселоне



Всемирный конгресс мобильной связи в Барселоне (Mobile World Congress — MWC) пройдёт на этот раз в сильно усечённом виде. Карнавальная Венеция, нашествие саранчи в Африке и новые горизонты санкцийНОВОСТИ СО ВСЕГО МИРА. ПОДРОБНОСТИ ЗДЕСЬ Освободившись от обязанностей следовать курсу Евросоюза и не высовываться из очерченных им рамок во внешней политике и международной торговле, Британия начинает осознавать свои национальные интересы.Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменившая на посту главы партии Ангелу Меркель в декабре 2018 года, объявила в понедельник, 10 февраля, что не будет баллотироваться в канцлеры на ближайших всеобщих выборах.Всемирный конгресс мобильной связи в Барселоне (Mobile World Congress — MWC) пройдёт на этот раз в сильно усечённом виде. fitzroymag.com Категории: экономика, политика, общество, в мире Ключевые слова: новости, мировые СМИ — статья прочитана 109 раз Комментарии