В Палангском аэропорту представлен новый автомобиль противопожарной службы 🔊 Воспроизвести Аналогичная техника используется в крупнейших аэропортах мира, сообщает ltou.lt











Литовские аэропорты в конце прошлого года приобрели новый современный автомобиль противопожарной службы – в настоящее время данный автомобиль подготовлен к эксплуатации. Шестиосный «Rosenbauer Panther», который отличается особыми возможностями, будет использоваться в Палангском аэропорту. Известно, что машины такой модели используются в большинстве крупнейших аэропортов мира.



Новейшая техника



Новый автомобиль противопожарной службы будет доставлен в Палангский аэропорт в конце прошлого года. После проведения специального обучения работников пользованию оборудованием, на настоящий момент «Rosenbauer Panther» полностью готов к эксплуатации. Литовские аэропорты в конце прошлого года приобрели новый современный автомобиль противопожарной службы – в настоящее время данный автомобиль подготовлен к эксплуатации. Шестиосный «Rosenbauer Panther», который отличается особыми возможностями, будет использоваться в Палангском аэропорту. Известно, что машины такой модели используются в большинстве крупнейших аэропортов мира.Новый автомобиль противопожарной службы будет доставлен в Палангский аэропорт в конце прошлого года. После проведения специального обучения работников пользованию оборудованием, на настоящий момент «Rosenbauer Panther» полностью готов к эксплуатации.



По словам руководителя, похожие автомобили или автомобили аналогичной модели в настоящее время эксплуатируются в аэропортах Сингапура, Лондона, Дубая, Дюссельдорфа, Парижа и во многих других аэропортах мира.











Самое современное оборудование для пожаротушения



Стоимость автомобиля противопожарной службы «Rosenbauer Panther» составляет 567 тысяч евро. От другой техники, которая обычно используется в аэропортах, данный автомобиль отличается не только своим нетрадиционным внешним видом, напоминающим космический корабль, но и своими техническими возможностями.



«В первую очередь необходимо упомянуть ускорение, которое для 34 тонного автомобиля, действительно резкое – ускорение от 0 до 80 км/час происходит всего за 29 секунд. Максимальная скорость – 125 км/час. Все шесть колёс приводит в движение двигатель „Volvo“ 700 AG с рабочим объёмом 16,1 литра. В автомобиле имеется специальный термовизор для идентификации очага пожара. Кроме того, в новом автомобиле установлено и значительно более прогрессивное оборудование для пожаротушения», - перечисляет технические возможности автомобиля руководитель Палангского аэропорта.











Новый автомобиль противопожарной службы оснащен смонтированными вверху и внизу лафетными стволами, которые гораздо эффективнее, чем до сих пор используемый водяной насос, система порошкового пожаротушения, шланги высокого давления, а также автомобиль оборудован резервуаром для воды ёмкостью 11 тысяч литров.



В ближайшие пять лет автомобиль «Rosenbauer Panther» будет обслуживаться представителями производителя в соответствии со специальными потребностями. Новый автомобиль, по всей вероятности, прослужит не менее 20 лет. Хотя на первый взгляд данная техника выглядит довольно сложной, по словам А. Дауйотаса, её эксплуатация довольно проста.



«Изготовители для оснащения данных автомобилей используют новейшие технологии, которые помогают контролировать экстремальные ситуации, предоставляют ясную и понятную информацию, которая необходима для обеспечения успешной работы спасателей. Команда наших спасателей полностью готова к проведению спасательных операций с использованием нового помощника», - утверждает руководитель Палангского аэропорта.











О Литовских аэропортах



К сети Литовских аэропортов относятся три аэропорта в Вильнюсе, Каунасе и Паланге. В течение 2019 года они обслужили 6,5 миллионов пассажиров и 62 тысячи рейсов. В течение этого зимнего сезона из Литовских аэропортов 15 авиакомпаний осуществляли прямые рейсы по 76 регулярным направлениям в 51 город 26 стран.



Фото: ltou.lt



«Одним из основных приоритетов Литовских аэропортов является безопасность, поэтому мы прилагаем все усилия для улучшения не только безопасности инфраструктуры, но и для совершенствования технических средств, которые позволят быстро и надёжно справляться с возможными рисками. «Rosenbauer Panther» - это специализированная, самая современная специальная техника, соответствующая высочайшим требованиям, которые предъявляют к пожарным автомобилям в аэропортах», - утверждает руководитель Палангского аэропорта Андрюс Дауйотас.По словам руководителя, похожие автомобили или автомобили аналогичной модели в настоящее время эксплуатируются в аэропортах Сингапура, Лондона, Дубая, Дюссельдорфа, Парижа и во многих других аэропортах мира.Стоимость автомобиля противопожарной службы «Rosenbauer Panther» составляет 567 тысяч евро. От другой техники, которая обычно используется в аэропортах, данный автомобиль отличается не только своим нетрадиционным внешним видом, напоминающим космический корабль, но и своими техническими возможностями.«В первую очередь необходимо упомянуть ускорение, которое для 34 тонного автомобиля, действительно резкое – ускорение от 0 до 80 км/час происходит всего за 29 секунд. Максимальная скорость – 125 км/час. Все шесть колёс приводит в движение двигатель „Volvo“ 700 AG с рабочим объёмом 16,1 литра. В автомобиле имеется специальный термовизор для идентификации очага пожара. Кроме того, в новом автомобиле установлено и значительно более прогрессивное оборудование для пожаротушения», - перечисляет технические возможности автомобиля руководитель Палангского аэропорта.Новый автомобиль противопожарной службы оснащен смонтированными вверху и внизу лафетными стволами, которые гораздо эффективнее, чем до сих пор используемый водяной насос, система порошкового пожаротушения, шланги высокого давления, а также автомобиль оборудован резервуаром для воды ёмкостью 11 тысяч литров.В ближайшие пять лет автомобиль «Rosenbauer Panther» будет обслуживаться представителями производителя в соответствии со специальными потребностями. Новый автомобиль, по всей вероятности, прослужит не менее 20 лет. Хотя на первый взгляд данная техника выглядит довольно сложной, по словам А. Дауйотаса, её эксплуатация довольно проста.«Изготовители для оснащения данных автомобилей используют новейшие технологии, которые помогают контролировать экстремальные ситуации, предоставляют ясную и понятную информацию, которая необходима для обеспечения успешной работы спасателей. Команда наших спасателей полностью готова к проведению спасательных операций с использованием нового помощника», - утверждает руководитель Палангского аэропорта.К сети Литовских аэропортов относятся три аэропорта в Вильнюсе, Каунасе и Паланге. В течение 2019 года они обслужили 6,5 миллионов пассажиров и 62 тысячи рейсов. В течение этого зимнего сезона из Литовских аэропортов 15 авиакомпаний осуществляли прямые рейсы по 76 регулярным направлениям в 51 город 26 стран. Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: паланга, автомобиль, аэропорт, «Rosenbauer Panther» География: Литва, Паланга — статья прочитана 168 раз Комментарии