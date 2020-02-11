В конце июня Франция пришлет в Литву 300 военных – глава МИД Литвы 🔊 Воспроизвести



В конце июня Франция пришлет в Литву 300 военных, завил в понедельник в Париже глава МИД Литвы Линас Линкявичюс после встречи с французским коллегой.



"В конце июня Франция пришлет огромный контингент, около 300 военных, они присоединятся к Силам передового базирования НАТО, которые возглавляет Германия", – сказал Л. Линкявичюс в телефонном интервью из Парижа.



"Наши военные участвуют в миссиях, которые важны для Франции, ведь в Мали у нас около 40 военных, они также очень ценят наш вклад, это взаимный интерес, мы стараемся помочь друг другу в приоритетах (стран – BNS)", – отметил министр.



О решении Франции направить в Литву контингент военных Л. Линкявичюс сообщил после встречи с главой французской дипломатии Жаном-Ивом Ле Дрианом.



Дислоцированную в Литве группу Батальона Сил передового базирования НАТО возглавляет Германия, выделяющая наибольшее число военных, более 600. В группе в целом служат более 1,2 тыс. военных из шести государств.



В понедельник в Париже Л. Линкявичюс также встретился с представителем президента Пьером Вимонтом, госсекретарем Франции по европейским делам Амели Де Монтишалин.



Обсуждались двухсторонние отношения Литвы и Франции, реализация целей стратегического партнерства двух стран, положение в сфере безопасности в регионе, актуальные вопросы жизнедеятельности Евросоюза, положение в России и Украине.



Л. Линкявичюс посетил Париж по приглашению главы МИД Франции. В конце июня Франция пришлет в Литву 300 военных, завил в понедельник в Париже глава МИД Литвы Линас Линкявичюс после встречи с французским коллегой."В конце июня Франция пришлет огромный контингент, около 300 военных, они присоединятся к Силам передового базирования НАТО, которые возглавляет Германия", – сказал Л. Линкявичюс в телефонном интервью из Парижа."Наши военные участвуют в миссиях, которые важны для Франции, ведь в Мали у нас около 40 военных, они также очень ценят наш вклад, это взаимный интерес, мы стараемся помочь друг другу в приоритетах (стран – BNS)", – отметил министр.О решении Франции направить в Литву контингент военных Л. Линкявичюс сообщил после встречи с главой французской дипломатии Жаном-Ивом Ле Дрианом.Дислоцированную в Литве группу Батальона Сил передового базирования НАТО возглавляет Германия, выделяющая наибольшее число военных, более 600. В группе в целом служат более 1,2 тыс. военных из шести государств.В понедельник в Париже Л. Линкявичюс также встретился с представителем президента Пьером Вимонтом, госсекретарем Франции по европейским делам Амели Де Монтишалин.Обсуждались двухсторонние отношения Литвы и Франции, реализация целей стратегического партнерства двух стран, положение в сфере безопасности в регионе, актуальные вопросы жизнедеятельности Евросоюза, положение в России и Украине.Л. Линкявичюс посетил Париж по приглашению главы МИД Франции. BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Франция, военные, учения География: Литва — статья прочитана 153 раза Комментарии