В Вильнюсе на больших зданиях установят сирены 🔊 Воспроизвести © Photo : Vilnius



В Литве эти устройства поставляются несколькими компаниями, их стоимость варьируется от шести до 12 тысяч евро. В Вильнюсе на всех вновь построенных, реконструированных зданиях или группах зданий, общая площадь которых равна или превышает пять тысяч квадратных метров, будут установлены сирены для оповещения граждан. Об этом сообщает



Предполагается, что таким образом будет внесен вклад в создание более безопасного Вильнюса.



Муниципалитет выделяет средства на развитие системы оповещений граждан третий год подряд. В настоящее время по всей территории столицы установлено 35 сирен за счет средств мэрии. В Литве эти устройства поставляются несколькими компаниями, их стоимость варьируется от шести до 12 тысяч евро. В Вильнюсе на всех вновь построенных, реконструированных зданиях или группах зданий, общая площадь которых равна или превышает пять тысяч квадратных метров, будут установлены сирены для оповещения граждан. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу столичного муниципалитета.Предполагается, что таким образом будет внесен вклад в создание более безопасного Вильнюса.Муниципалитет выделяет средства на развитие системы оповещений граждан третий год подряд. В настоящее время по всей территории столицы установлено 35 сирен за счет средств мэрии. В мэрии рассчитывают, что в дальнейшем количество сирен увеличится.



"Здания такого размера обычно посещает большое количество людей или в них введется деятельность, результаты которой, в случае если что-то пойдет не так, могут угрожать людям или окружающей среде", – говорится в сообщении.



Встроенные сирены вместе со всеми необходимыми средствами для обеспечения их функциональности будут переданы муниципалитету на безвозмездной основе или на них должно будет предоставлено право бесплатного использования.



В Литве сирены поставляются несколькими компаниями, их стоимость варьируется от шести до 12 тысяч евро. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: расходы, опасность, мэрия, сирены География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 147 раз Комментарии