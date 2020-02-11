Игрок NBA И. Браздейкис просит литовское гражданство 🔊 Воспроизвести nypost.com



Просьба игрока лиги NBA литовского происхождения Игнаса Браздейкиса о получении литовского гражданства будет рассмотрена еще в этом месяце, сообщила администрация президента.



Как сообщил BNS пресс-секретарь президента Гитанаса Науседы Антанас Бубнялис, этот вопрос может быть рассмотрен на предстоящем в конце феврале заседании Комиссии по делам о гражданстве, однако к этому времени баскетболист должен уточнить поданные документы.



"Часть представленных документов не отвечает официальным требованиям, поэтому мы попросили их уточнить. Если к заседанию баскетболист успеет это сделать, его просьба будет рассмотрена", – сказал BNS А. Бубнялис.



В конце января Литовская федерация баскетбола сообщила, что баскетболист литовского происхождения И. Браздейкис официально подал все необходимые документы в президентскую администрацию на получение гражданства Литвы, которое в порядке исключения ему может предоставить президент Гитанас Науседа. Просьба игрока лиги NBA литовского происхождения Игнаса Браздейкиса о получении литовского гражданства будет рассмотрена еще в этом месяце, сообщила администрация президента.Как сообщил BNS пресс-секретарь президента Гитанаса Науседы Антанас Бубнялис, этот вопрос может быть рассмотрен на предстоящем в конце феврале заседании Комиссии по делам о гражданстве, однако к этому времени баскетболист должен уточнить поданные документы."Часть представленных документов не отвечает официальным требованиям, поэтому мы попросили их уточнить. Если к заседанию баскетболист успеет это сделать, его просьба будет рассмотрена", – сказал BNS А. Бубнялис.В конце января Литовская федерация баскетбола сообщила, что баскетболист литовского происхождения И. Браздейкис официально подал все необходимые документы в президентскую администрацию на получение гражданства Литвы, которое в порядке исключения ему может предоставить президент Гитанас Науседа. 21-летний канадский баскетболист родился в Каунасе, однако потом с родителями эмигрировал в США, откуда они переехали в Канаду. У него сейчас канадское гражданство. И. Браздейкис представляет в NBA нью-йоркский клуб Knicks, но много выступает и в лиге G NBA в качестве одного из лидеров вестчестерского Knicks.



Руководствуясь законом о гражданстве, президент, в порядке исключения может предоставить литовское подданство гражданам других стран, имеющим особые заслуги перед Литвой или лицам без гражданства, которые интегрировались в литовское общество. Инф. «Обзора», BNS Категории: общество, спорт Ключевые слова: баскетбол, игрок, просьба, NBA, Игнас Браздейкис География: Литва — статья прочитана 162 раза Комментарии