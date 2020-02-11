В Белоруссии заявили, что будут покупать нефть в России по цене ниже мировой 🔊 Воспроизвести © Наталия Федосенко/ТАСС



Первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой отметил, что Белоруссия, несмотря на последние договоренности с Россией, продолжит поиск альтернативных поставщиков, сообщает



Белоруссия рассчитывает покупать нефть в РФ в нынешнем году по цене 83-85% от мировой без учета экспортной пошлины. Об этом заявил в понедельник первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.



"Сейчас цена для нас на 17% ниже мировой, это только на размер пошлины. А если мы пошлину уберем и возьмем чистую цену между компаниями, то она, по сути, мировая", - отметил Крутой, слова которого приводит агентство БелТА. Первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой отметил, что Белоруссия, несмотря на последние договоренности с Россией, продолжит поиск альтернативных поставщиков, сообщает ТАСС Белоруссия рассчитывает покупать нефть в РФ в нынешнем году по цене 83-85% от мировой без учета экспортной пошлины. Об этом заявил в понедельник первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой."Сейчас цена для нас на 17% ниже мировой, это только на размер пошлины. А если мы пошлину уберем и возьмем чистую цену между компаниями, то она, по сути, мировая", - отметил Крутой, слова которого приводит агентство БелТА. Представитель правительства отметил, что "сейчас весь сыр-бор идет в рамках ценообразования между компаниями", то есть между белорусскими НПЗ и российскими поставщиками. "Тема пошлины вообще никак не касается компаний и никак не влияет на переговоры. Они к этой пошлине не имеют никакого отношения", - пояснил он. "Пошлины - это вопрос договоренности между минфинами, правительствами, межгосударственных отношений в Евразийском экономическом союзе [ЕАЭС]. И здесь тема пошлин никак не участвует и никак не влияет на эти компании, на их, грубо говоря, доходность - российских поставщиков", - добавил представитель Совмина.



Крутой пояснил, что российские поставщики, поставляя нефть в Белоруссию "формально не платят в российский бюджет эту пошлину, а поставляя куда-то в Европу - платят". "Они [компании РФ] сами это признают, говорят, что пошлина на отношения с Беларусью не влияет никак", - сказал первый вице-премьер. Он напомнил, что когда подписывали Договор о ЕАЭС в мае 2014 года одновременно был подписан протокол между правительствами Белоруссии и России. Этот протокол предусматривал, что в бюджет Белоруссии до 2024 года (до создания в союзе общих рынков нефти и нефтепродуктов - прим. ТАСС)" мы можем зачислять до $1,5 млрд экспортных таможенных пошлин на нефтепродукты". "Это на тот момент был определенный элемент компромисса между президентами, чтобы, вступая в союз с добывающими странами, мы, не имея природной ренты, получали некую гарантию, что наша экономика не пострадает в конкурентной борьбе в условиях свободного рынка", - сказал Крутой.



Поставки без премии



Крутой сообщил, что группа компаний "Сафмар" осуществляет поставки нефти в Белоруссию без премии к цене, белорусская сторона будет вести переговоры с другими компаниями по такой же схеме.



"Да, это сейчас вопрос переговоров. И мы говорим, что ценообразование должно быть одинаковым по сравнению с западными странами", - сказал он. На вопрос о том, удастся ли договориться поставлять нефть без премии, Крутой сказал: "[Михаил] Гуцериев (совладелец группы компаний "Сафмар" - прим. ТАСС) же поставляет".



Крутой пояснил, что премия с 2012 по 2015 год существовала юридически в соглашении между "Белнефтехимом", двумя белорусскими НПЗ и российскими компаниями из числа "большой пятерки". "Когда мы платили всего лишь половину мировой цены, эта премия поставщикам нефти имела какой-то экономический смысл. Теперь, когда для нас мировая цена уже сжалась, платить эту премию - сумасшествие", - считает первый вице-премьер. Он пояснил, что в так называемую мировую цену входят "две составляющие: это цена между компаниями - чистая, без премии, и та пошлина, которая есть по условиям российского налогового маневра на сегодняшний день". "Суммарно - это минус 17% к той котировке, которую мы видим на Brent, и все остальное", - сказал Крутой. "Добавляя премию, россияне хотят эту цену увеличить", - указал Крутой.



По его словам, российские компании "поставляют на западные рынки по формуле этого чистого нетбэка, это международная методика". "Мы говорим: примените эту методику к нам, вот как вы осуществляете ценообразование при поставках на Запад, давайте так же делать и для Беларуси", - сказал Крутой



Он полагает, что поставками нефти в Белоруссию могут заинтересоваться "средние и мелкие компании, которые не имели доступа к трубе". "Они [компании] транзитную декларацию в принципе не могли получить для поставок в Беларусь. Если они посчитают, что им везти куда-то непонятно, им проще в трубу зайти и не связываться с танкерами или чем-то еще, им будет выгодно (поставлять в Белоруссию - прим. ТАСС)", - отметил первый замглавы белорусского правительства.



По его словам, Минск на переговорах будет доказывать, что белорусский рынок "даже в условиях отсутствия премии все равно является выгодным с точки зрения поставок для российских компаний".



О налоговом маневре



Крутой напомнил, что с 1 января 2015 года в РФ начался первый этап налогового маневра. "Мы, видя, что такая ситуация происходит, провели переговоры, и они согласились тогда для компенсации в 2015 году зачислять в наш бюджет столько пошлин, сколько получится. То есть вот это ограничение - до $1,5 млрд на год - снималось. На один только 2015 год", - уточнил Крутой. "Из-за того, что тогда резко упала цена на нефть до $50 за баррель, мы получили только $1,3 млрд. То есть снятие этого лимита не сработало, и, по базовому соглашению, мы за эти $1,5 млрд не перепрыгнули", - заявил первый вице-премьер.



После начала действия маневра, продолжил он, для Белоруссии цена нефти начала расти. "И получается, что мы с 2016 по 2018 год получили суммарно только $2,3 млрд пошлин. То есть если в первый год - 2015-й - даже в условиях упавшей цены на нефть мы получили $1,3 млрд, то дальше влияние маневра привело к тому, что мы получили только $2,3 млрд за три года. Это в среднем по $700-800 млн. И сейчас где-то примерно такая же сумма", - сообщил Крутой. "И дальше с учетом того, что маневр должен продолжаться, сумма разниц этих таможенных пошлин между нефтью и нефтепродуктами будет "скукоживаться" для нашего бюджета, и мы уже выйдем в 2024 году полностью на мировую цену. Уже нам будет просто без разницы, где покупать - в России или нет", - указал первый заместитель премьер-министра Белоруссии.



Транзит нефти



Крутой сообщил, что Минск рассчитывает достичь договоренности с российскими компаниями - поставщиками нефти, чтобы они с 15 по 23 февраля обратились с заявками на транзит в соответствующие структуры.



"Консультации [по поставкам нефти] в эти дни начнутся. Подробностей пока нет. С 15 по 23 февраля "Транснефть" будет принимать заявки на мартовский транзит, и вот это, по сути, окно, на горизонте которого мы должны достичь договоренности, чтобы они [компании-поставщики] обратились с соответствующими заявками в Министерство энергетики России, а Минэнерго уже дало "Транснефти" указания "пустить в трубу", - сказал он.



Альтернативные поставщики



По словам Крутого, Белоруссия, несмотря на последние договоренности с РФ по поставкам нефти, продолжит активный поиск альтернативного сырья.



"Конечно, президент четко поставил задачу, чтобы правительство абсолютно все направления отрабатывало и не снижало градус этих консультаций, - сказал он. - Мы это все продолжаем, в том числе и с Казахстаном".



Крутой отметил, что с Казахстаном по транспорту "вроде уже вопрос решен". "У них были сверстаны все экспортные контракты - в конце декабря началась вся эта эпопея. То есть чтобы сейчас что-то выделять для нас, им надо пересматривать экспортный портфель. Но они этим занимаются и обещают, что какой-то объем для Беларуси они соберут", - сказал Крутой.



Отвечая на вопрос, есть ли новые контракты на альтернативные поставки в республику нефти, кроме норвежской, Крутой сказал, что "пока подписанных контрактов нет". "Но это все может появиться. Работа идет в режиме онлайн. Что-то появляется, что-то отваливается. Такой интерес возник у всех к нашей стране. Но это неплохо", - подчеркнул он.



Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне разногласий с Россией по условиям поставок нефти в республику поручил правительству проработать альтернативные варианты поставок. В частности, ранее президент своим указом уполномочил правительство республики на переговоры с Казахстаном относительно проекта соглашения по поставкам нефти. 5 февраля вице-премьер белорусского правительства Игорь Ляшенко заявил, что соглашение по поставкам казахстанской нефти находится в высокой степени готовности, осталось решить административные вопросы.



Контракты на поставку в Белоруссию российской нефти завершились 31 декабря 2019 года. С тех пор стороны ведут переговоры об их продлении. С 4 января поставки нефти в Белоруссию возобновили подконтрольные российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании "Русснефть" и "Нефтиса". Первая партия норвежской нефти поступила 26 января на ОАО "Нафтан". 7 февраля прошли очередные переговоры по нефти с участием президентов Белоруссии и России, по результатам которых было заявлено, что Москва и Минск продолжат переговоры о поставках нефти исключительно на коммерческих условиях. ТАСС Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Россия, нефть, договор, цена, поставки География: Белоруссия — статья прочитана 204 раза Комментарии