Российскую РЭБ Красуха обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22 🔊 Воспроизвести Повреждения самолёта



Российская система РЭБ «Красуха» сожгла два самых дорогих американских истребителя, сообщает



Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22. Системы последних попали под мощное радиоэлектронное воздействие и, по всей видимости, и пришли в полную негодность, так как не могли точно определить местоположение в воздушном пространстве над Сирией. Российская система РЭБ «Красуха» сожгла два самых дорогих американских истребителя, сообщает Avia.Pro Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22. Системы последних попали под мощное радиоэлектронное воздействие и, по всей видимости, и пришли в полную негодность, так как не могли точно определить местоположение в воздушном пространстве над Сирией. «Израильские источники «все больше убеждены», что три недели сбоев GPS для гражданских рейсов являются побочным эффектом российских средств радиоэлектронного подавления в Сирии, сообщает «Breaking Defense» . «Москва пытается помешать как западным самолетам, в том числе новейшим скрытным F-22 и F-35, так и импровизированным террористическим беспилотникам»», - приводит данные издание «The National Interest».



Изначально предполагалось, что российские средства РЭБ могли осуществлять глушение космических аппаратов, однако, куда более примечательным является то, что наземные средства демонстрировали уверенную работу, в связи с чем, воздействие велось исключительно против воздушных средств.



«Интересно, что наземные системы GPS не пострадали», - отмечает «Breaking Defense». «Это делает глушение авиационного GPS подозрительно специфичным - еще один признак того, что это не простой глюк, а какое-то электронное оружие. А русские вложили значительные средства в мощные спуфинговые системы, которые посылают ложные сигналы GPS, в 500 раз более сильные, чем настоящие, уводя гражданских навигаторов на много миль»», - добавляет издание «The National Interest».



Следует уточнить, что эффективная дальность действия российских систем РЭБ «Красуха-4» составляет порядка 300 километров. avia.pro Категории: политика, в мире, чп и криминал, технологии Ключевые слова: США, самолеты, Израиль, ВВС, Сирия, атака — статья прочитана 100 раз Комментарии