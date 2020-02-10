Турция поразила 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел 🔊 Воспроизвести © AP Photo / Emrah Gurel



Турецкая армия нанесла удары по 101 цели вооруженных сил Сирии после артобстрела наблюдательного пункта, заявили в Минобороны Турции.



В том числе, оказался подбит сирийский вертолет, сообщает



Ранее Анкара заявила о гибели пяти и ранении еще пятерых турецких солдат в результате артобстрела со стороны сирийских войск.



Пять турецких военных погибли при артобстреле наблюдательного пункта в сирийском Идлибе, сообщает телеканал NTV со ссылкой на Минобороны Турции.



Отмечается, что еще пять солдат получили ранения.



Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун написал в твиттере, что Турция поразила позиции сирийских войск, откуда велся артобстрел. Турецкая армия нанесла удары по 101 цели вооруженных сил Сирии после артобстрела наблюдательного пункта, заявили в Минобороны Турции.В том числе, оказался подбит сирийский вертолет, сообщает РИА Новости Ранее Анкара заявила о гибели пяти и ранении еще пятерых турецких солдат в результате артобстрела со стороны сирийских войск.Пять турецких военных погибли при артобстреле наблюдательного пункта в сирийском Идлибе, сообщает телеканал NTV со ссылкой на Минобороны Турции.Отмечается, что еще пять солдат получили ранения.Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун написал в твиттере, что Турция поразила позиции сирийских войск, откуда велся артобстрел. "На это подлое нападение был дан многократный ответ, уничтожены вражеские цели, кровь наших солдат не осталась неотмщенной. Военный преступник, который отдал этот предательский приказ, направил его не только против Турции, но и всего мирового сообщества. Наши ВС, которые во всем мире прилагают усилия ради мира и стабильности, будут продолжать ломать руки тем, кто покусился на наш флаг, и держать в страхе врага", - сказал Фахреттин Алтун.



На минувшей неделе Турция перебросила дополнительные силы спецназа к наблюдательным пунктам в Идлибской зоне деэскалации.



О том, что Турция не покинет их и собирается укреплять пункты, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил 4 февраля.



Это произошло на следующий день после того, как в результате воздушных ударов сирийской армии, по сообщениям официальной Анкары, в этой провинции погибли пять турецких военнослужащих и трое гражданских.



Как заявил Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат.



Пятого февраля состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Эрдоганом. В ходе этой беседы президент Турции призвал российского коллегу повлиять на сирийского лидера Башара Асада с тем, чтобы армия САР прекратила наступление в Идлибе и отошла от турецких наблюдательных пунктов.



Ситуация на северо-западе Сирии



Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии.



Три из них в 2018-м перешли под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.



В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.



*Террористическая организация, запрещенная в России. РИА Новости Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: война, конфликт, Турция, Сирия — статья прочитана 109 раз Комментарии