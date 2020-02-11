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Россия призвала Норвегию придерживаться договора о Шпицбергене



Российское посольство призвало Норвегию придерживаться договора о Шпицбергене, сообщает RT. Как отметили в ведомстве, вынос участков, расположенных в пределах действия договора, на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа расценивается как нарушение обязательств Осло.

«На Шпицбергене накопились проблемы. Из-за фактического игнорирования наших озабоченностей (главы МИД наших стран обсуждали их в ходе переговоров в Киркенесе в октябре 2019 года) Сергею Лаврову пришлось направить соответствующее послание Ине Эриксен Сёрейде», — говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.
Из-за позиции Осло, добавили в дипмиссии, компании из России фактически лишены возможности подавать заявки на некоторые перспективные участки разработки нефтегазовых ресурсов континентального шельфа.

«Российские обращения к норвежской стороне по этому поводу не означают, что мы ставим под вопрос норвежский суверенитет над архипелагом», — подчеркнули в посольстве, добавив, что Россия настоятельно призывает норвежскую сторону привести политику в рамках договора в соответствие с её международными обязательствами.

В сентябре 2019 года посольство России в Осло назвало провокацией статью норвежского интернет-издания AldriMer о российском спецназе на территории королевства.
russian.rt.com
Категории: в Европе, политика
Ключевые слова: Россия, Норвегия, остров
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добавлена сегодня, 11 февраля, 13:00

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