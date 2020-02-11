Глава МИД Швеции передала Путину приглашение, которое она «очень-очень» хочет, чтобы он принял 🔊 Воспроизвести Фото: https://www.politico.eu/



Министр иностранных дел Швеции Анн Линде побывала с официальным визитом в Москве, где встречалась с российским коллегой Сергеем Лавровым и со спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым, сообщает



Госпожа Линде рассказала, что главе России было передано приглашение на конференцию памяти о холокосте, которая пройдет в Мальмё 25–26 октября при участии премьер-министра Лёвена.



«Было бы очень-очень важно, если президент Путин смог бы приехать», - цитирует Коммерсант шведского дипломата. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде побывала с официальным визитом в Москве, где встречалась с российским коллегой Сергеем Лавровым и со спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым, сообщает EER Госпожа Линде рассказала, что главе России было передано приглашение на конференцию памяти о холокосте, которая пройдет в Мальмё 25–26 октября при участии премьер-министра Лёвена.«Было бы очень-очень важно, если президент Путин смог бы приехать», - цитирует Коммерсант шведского дипломата. Кроме того, Анн Линде рассказала, в чем разница отношений друг к другу между шведами и россиянами. С ее слов, шведское внешнеполитическое ведомство заказало независимый опрос «Лавада-центру», из которого следует, что 74% граждан РФ положительно относятся к Швеции. А в самой Швеции, уверена дипломат, очень много граждан положительно относятся к россиянам, русскому искусству и к России. И, тем не менее, цитата:



«Российская Федерация — это наш большой сосед. И доклад Комиссии по обороне, который свидетельствует об агрессивном поведении Москвы, мы не можем оставлять без внимания. Мы маленькая страна с 10 млн населения, и разумеется, нам надо быть в курсе того, что происходит у нашего большого соседа, тут нет ничего удивительного или странного».



Министр иностранных дел Линде упрекнула при этом российское ТВ, которое однобоко и не сбалансированно показывает ситуацию в Швеции, по ее мнению. Так, она упомянула несколько «необъективных» репортажей на RT, а также историю, случившуюся три года назад, когда российский студент не смог приехать на награждение как «гражданин мира» в Стокгольм, потому что его родители по российскому телевидению узнали, что там «небезопасно». eer.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: Путин, МИД, Швеция, послание — статья прочитана 193 раза Комментарии