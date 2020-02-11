Польский эксперт объяснил, когда и как Варшава вернёт оккупированные Украиной земли

Варшава вернёт оккупированные Украиной польские земли после того, как рухнут остатки украинской государственности. Об этом рассказал польский политолог Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру, сообщает RN
«Украина оккупирует польские земли — это очевидный факт. Кроме того, не выполняя свои обязательства, связанные с получением под управление части Восточных Кресов, она теряет свои международные права на эти земли», — заявил эксперт.
По его мнению, не имеет значения, поднимается ли этот вопрос сегодня, или он остается только в политическом сознании: имеет значение лишь делегитимизация украинского правления на территориях, исторически принадлежащих Польше.
«В реальности практически ни у кого нет иллюзии, что ситуация с границами в Европе является прочной и постоянной. Напротив, на Западе рождаются новые государства старых наций, таких как шотландцы, вопросом времени является независимость Каталонии, Ирландия стремится объединиться с северными графствами этого острова, всё еще оккупированными Великобританией. Если там политическая карта такая динамичная, почему она должна быть иной на Востоке, где многие границы были искусственно и несправедливо нарисованы?» — отметил Рэнкас. Он считает, что Польша не будет вторгаться на территорию украинского государства. «Это не имеет никакого смысла и является чем-то вроде избиения умирающего. Однако когда рухнут нынешние остатки украинской государственности и оставшаяся после нее территория будет нуждаться в управлении, реорганизации и восстановлении, поляки будут готовы!» — добавил эксперт.