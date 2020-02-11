Польский эксперт объяснил, когда и как Варшава вернёт оккупированные Украиной земли 🔊 Воспроизвести



Варшава вернёт оккупированные Украиной польские земли после того, как рухнут остатки украинской государственности. Об этом рассказал польский политолог Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру, сообщает



«Украина оккупирует польские земли — это очевидный факт. Кроме того, не выполняя свои обязательства, связанные с получением под управление части Восточных Кресов, она теряет свои международные права на эти земли», — заявил эксперт.



По его мнению, не имеет значения, поднимается ли этот вопрос сегодня, или он остается только в политическом сознании: имеет значение лишь делегитимизация украинского правления на территориях, исторически принадлежащих Польше. Варшава вернёт оккупированные Украиной польские земли после того, как рухнут остатки украинской государственности. Об этом рассказал польский политолог Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру, сообщает RN «Украина оккупирует польские земли — это очевидный факт. Кроме того, не выполняя свои обязательства, связанные с получением под управление части Восточных Кресов, она теряет свои международные права на эти земли», — заявил эксперт.По его мнению, не имеет значения, поднимается ли этот вопрос сегодня, или он остается только в политическом сознании: имеет значение лишь делегитимизация украинского правления на территориях, исторически принадлежащих Польше. «В реальности практически ни у кого нет иллюзии, что ситуация с границами в Европе является прочной и постоянной. Напротив, на Западе рождаются новые государства старых наций, таких как шотландцы, вопросом времени является независимость Каталонии, Ирландия стремится объединиться с северными графствами этого острова, всё еще оккупированными Великобританией. Если там политическая карта такая динамичная, почему она должна быть иной на Востоке, где многие границы были искусственно и несправедливо нарисованы?» — отметил Рэнкас. Он считает, что Польша не будет вторгаться на территорию украинского государства. «Это не имеет никакого смысла и является чем-то вроде избиения умирающего. Однако когда рухнут нынешние остатки украинской государственности и оставшаяся после нее территория будет нуждаться в управлении, реорганизации и восстановлении, поляки будут готовы!» — добавил эксперт. rusnext.ru Категории: политика, в Европе, история Ключевые слова: война, территории, земли, возвращение География: Польша — статья прочитана 50 раз Комментарии