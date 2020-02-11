Pravda Словакия : смягчит ли ЕС антироссийские санкции? 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Александр Кряжев



В Евросоюзе задумались о том, что пора бы смягчить антироссийские санкции. Автор делает прогноз, что в этом году испорченные отношения между ЕС и Россией, возможно, начнут улучшаться. В качестве доказательства своих предположений автор приводит отношение к отмене санкций в Словакии, Венгрии и Германии.



В этом году испорченные отношения между Европейским Союзом и Москвой, возможно, начнут улучшаться. Не исключено, что 27 членов Европейского Союза смягчат антироссийские санкции. «Если жесткая позиция Европейского Союза изменится, то это проявится, вероятно, в виде смягчения санкций», — заявил «Правде» высокопоставленный дипломат из Европейской комиссии.



После избрания Владимира Зеленского украинским президентом во взаимоотношениях между Киевом и Москвой появилось больше взаимопонимания. Более того, стороны даже предприняли конкретные шаги: Украина и Россия обменялись пленными. Также их отношениям поспособствовало то, что, несмотря на опасения, они наконец договорились о продолжении транзита российского газа по украинской территории в Европейский Союз. В этом году испорченные отношения между Европейским Союзом и Москвой, возможно, начнут улучшаться. Не исключено, что 27 членов Европейского Союза смягчат антироссийские санкции. «Если жесткая позиция Европейского Союза изменится, то это проявится, вероятно, в виде смягчения санкций», — заявил «Правде» высокопоставленный дипломат из Европейской комиссии.После избрания Владимира Зеленского украинским президентом во взаимоотношениях между Киевом и Москвой появилось больше взаимопонимания. Более того, стороны даже предприняли конкретные шаги: Украина и Россия обменялись пленными. Также их отношениям поспособствовало то, что, несмотря на опасения, они наконец договорились о продолжении транзита российского газа по украинской территории в Европейский Союз.



Одним из доказательств является тот факт, что в декабре 2019 года был возрожден так называемый нормандский формат, в котором задействованы лидеры России, Украины, Германии и Франции. В конце встречи в Париже Зеленский и Путин даже побеседовали с глазу на глаз.



Упомянутый брюссельский дипломат также отметил, что важную роль может сыграть и новый председатель Европейского совета Шарль Мишель, который сменил Дональда Туска: «Посмотрим, как он будет смотреть на санкции, но, по-моему, он не будет таким же неуступчивым, как Туск».



Два года назад Шарль Мишель, будучи премьер-министром Бельгии, заявил, что санкции не самоцель. «Они являются инструментом для налаживания диалога. Я сторонник другой стратегии в отношении России. Вероятно, на европейском уровне нужно выбрать другой подход, с диалогом с Россией на другие темы», — процитировал его тогда телеканал RTBF.



В Вышеградской четверке нет единства



Страны Вышеградской четверки не едины во мнении о санкциях. Недавно чешский премьер Андрей Бабиш заявил в интервью «Правде», что санкции зависят от того, как Россия поступит с Крымом. Причем, пока действия Москвы, по мнению Бабиша, неубедительны. Наиболее жесткую позицию заняла Польша.



Словацкий премьер Петер Пеллегрини, напротив, утверждает, что санкции не приносят желаемого эффекта и заявил «Правде», что в будущем стоит обсудить, как дальше поступать с санкциями. Также санкции постоянно и резко критикует председатель венгерского правительства Виктор Орбан.



Издание «Правда» отправило электронное письмо его пресс-секретарю Золтану Ковачу с вопросом, может ли ЕС рассмотреть вопрос о смягчении санкций, или все останется по-прежнему. Нам ответил Государственный секретариат по связам и иностранным делам Аппарата правительства Венгерской Республики: «Венгрия лично заинтересована в улучшении сотрудничества между Западом и Россией», — подчеркивается в начале письма.



Далее говорится, что если отношения между НАТО и Москвой также наладятся, Будапешту это будет только на пользу. «Венгрия — страна-член Европейского Союза и альянса, что, однако, не исключает политического сотрудничества с Россией по определенным направлениям», — сказано в письме Секретариата.



Словацкий экспорт и влияние санкций



Как сообщает Министерство экономики Словацкой Республики, невозможно оценить степень влияния разных факторов в отдельности на сокращение торгового оборота между нашей страной и Российской Федерацией.



«С 2014 года на торговый оборот между Словацкой Республикой и Российской Федерацией влияло несколько важных факторов, к которым можно отнести, кроме санкций Европейского Союза и ответных мер против ЕС, значительное снижение мировых цен на энергоносители, а они являются основными экспортными наименованиями России. Также роль сыграло снижение доходов и необходимость снижать расходы из российского бюджета, падение курса рубля по отношению к евро и американскому доллару, а также последующее снижение покупательной способности российских компаний и домохозяйств», — заявили «Правде» в Отделе по связям с общественностью Министерства экономики Словацкой Республики.



В Министерстве экономики отметили, что все эти факторы привели к тому, что в 2014 — 2016 годах сократился объем как импорта из России в Словакию (мы ввозим в основном энергоносители), так и экспорта Словакии в Россию.



«Сокращение нашего экспорта в Россию в определенной мере стало результатом того, что Россия ввела эмбарго на импорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из Европейского Союза», — сказали нам в Министерстве экономики Словацкой Республики и добавили, что благодаря стабилизации цен на нефть и природный газ, а также частичному укреплению курса рубля с 2017 года торговый оборот между Словацкой Республикой и Российской Федерацией постепенно растет. «В 2017 — 2018 годах темпы рост торгового оборота Словакии и России превысили десять процентов (11,9% и 18,1%)».



Давление на Меркель



Германия больше всех страдает от санкций из всех стран-членов Европейского Союза. Поэтому на канцлера Ангелу Меркель оказывается давление, чтобы она изменила свою позицию. На этом настаивают не только крупные бизнесмены, но и представители ее собственного политического лагеря.



Так, например, Михаэль Кречмер, премьер-министр Саксонии, заявил в интервью «Бильд», что хотел бы улучшения отношений с Россией, поэтому санкции нужно отменить. То же он сказал в беседе с корреспондентом Redaktions Netzwerk Deutschland: «Если некий инструмент не работает, стоит признать, что он плох. Санкции не помогли установить мир, но навредили компаниям Восточной Германии».



Влияние на экспорт стран-членов Европейского Союза



Осенью 2017 года Австрийский институт экономических исследований подготовил доклад по заказу Европейского парламента и пришел к выводу, что в 2016 году экспорт из Европейского Союза в Россию сократился на 72 миллиарда евро по сравнению со 120 миллиардами евро четыре года назад. Главными причинами назвали антироссийские санкции и ответное российское эмбарго на импорт продуктов питания.



Согласно докладу, антироссийские санкции ЕС сократили объемы экспорта почти на 40%. Наибольшие потери однозначно понесла Германия (более 11 миллиардов евро). По оценке Института, потери Словакии в 2014 — 2016 годах достигли приблизительно 590 миллионов евро.



Автор: Мирослав Чаплович (Miroslav Čaplovič) для Pravda, Словакия, перевод «Значительное ослабление санкций будет зависеть, в первую очередь, от выполнения Минских договоренностей, которые должны помочь решить конфликт на Донбассе. Пока есть основания для умеренного оптимизма, поскольку взаимоотношения Зеленского с Владимиром Путиным не сравнить с теми, которые связывали Кремль и предшественника Зеленского Петра Порошенко», — констатировал дипломат из Брюсселя, не пожелавший называть имени.Одним из доказательств является тот факт, что в декабре 2019 года был возрожден так называемый нормандский формат, в котором задействованы лидеры России, Украины, Германии и Франции. В конце встречи в Париже Зеленский и Путин даже побеседовали с глазу на глаз.Упомянутый брюссельский дипломат также отметил, что важную роль может сыграть и новый председатель Европейского совета Шарль Мишель, который сменил Дональда Туска: «Посмотрим, как он будет смотреть на санкции, но, по-моему, он не будет таким же неуступчивым, как Туск».Два года назад Шарль Мишель, будучи премьер-министром Бельгии, заявил, что санкции не самоцель. «Они являются инструментом для налаживания диалога. Я сторонник другой стратегии в отношении России. Вероятно, на европейском уровне нужно выбрать другой подход, с диалогом с Россией на другие темы», — процитировал его тогда телеканал RTBF.Страны Вышеградской четверки не едины во мнении о санкциях. Недавно чешский премьер Андрей Бабиш заявил в интервью «Правде», что санкции зависят от того, как Россия поступит с Крымом. Причем, пока действия Москвы, по мнению Бабиша, неубедительны. Наиболее жесткую позицию заняла Польша.Словацкий премьер Петер Пеллегрини, напротив, утверждает, что санкции не приносят желаемого эффекта и заявил «Правде», что в будущем стоит обсудить, как дальше поступать с санкциями. Также санкции постоянно и резко критикует председатель венгерского правительства Виктор Орбан.Издание «Правда» отправило электронное письмо его пресс-секретарю Золтану Ковачу с вопросом, может ли ЕС рассмотреть вопрос о смягчении санкций, или все останется по-прежнему. Нам ответил Государственный секретариат по связам и иностранным делам Аппарата правительства Венгерской Республики: «Венгрия лично заинтересована в улучшении сотрудничества между Западом и Россией», — подчеркивается в начале письма.Далее говорится, что если отношения между НАТО и Москвой также наладятся, Будапешту это будет только на пользу. «Венгрия — страна-член Европейского Союза и альянса, что, однако, не исключает политического сотрудничества с Россией по определенным направлениям», — сказано в письме Секретариата.Как сообщает Министерство экономики Словацкой Республики, невозможно оценить степень влияния разных факторов в отдельности на сокращение торгового оборота между нашей страной и Российской Федерацией.«С 2014 года на торговый оборот между Словацкой Республикой и Российской Федерацией влияло несколько важных факторов, к которым можно отнести, кроме санкций Европейского Союза и ответных мер против ЕС, значительное снижение мировых цен на энергоносители, а они являются основными экспортными наименованиями России. Также роль сыграло снижение доходов и необходимость снижать расходы из российского бюджета, падение курса рубля по отношению к евро и американскому доллару, а также последующее снижение покупательной способности российских компаний и домохозяйств», — заявили «Правде» в Отделе по связям с общественностью Министерства экономики Словацкой Республики.В Министерстве экономики отметили, что все эти факторы привели к тому, что в 2014 — 2016 годах сократился объем как импорта из России в Словакию (мы ввозим в основном энергоносители), так и экспорта Словакии в Россию.«Сокращение нашего экспорта в Россию в определенной мере стало результатом того, что Россия ввела эмбарго на импорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из Европейского Союза», — сказали нам в Министерстве экономики Словацкой Республики и добавили, что благодаря стабилизации цен на нефть и природный газ, а также частичному укреплению курса рубля с 2017 года торговый оборот между Словацкой Республикой и Российской Федерацией постепенно растет. «В 2017 — 2018 годах темпы рост торгового оборота Словакии и России превысили десять процентов (11,9% и 18,1%)».Германия больше всех страдает от санкций из всех стран-членов Европейского Союза. Поэтому на канцлера Ангелу Меркель оказывается давление, чтобы она изменила свою позицию. На этом настаивают не только крупные бизнесмены, но и представители ее собственного политического лагеря.Так, например, Михаэль Кречмер, премьер-министр Саксонии, заявил в интервью «Бильд», что хотел бы улучшения отношений с Россией, поэтому санкции нужно отменить. То же он сказал в беседе с корреспондентом Redaktions Netzwerk Deutschland: «Если некий инструмент не работает, стоит признать, что он плох. Санкции не помогли установить мир, но навредили компаниям Восточной Германии».Осенью 2017 года Австрийский институт экономических исследований подготовил доклад по заказу Европейского парламента и пришел к выводу, что в 2016 году экспорт из Европейского Союза в Россию сократился на 72 миллиарда евро по сравнению со 120 миллиардами евро четыре года назад. Главными причинами назвали антироссийские санкции и ответное российское эмбарго на импорт продуктов питания.Согласно докладу, антироссийские санкции ЕС сократили объемы экспорта почти на 40%. Наибольшие потери однозначно понесла Германия (более 11 миллиардов евро). По оценке Института, потери Словакии в 2014 — 2016 годах достигли приблизительно 590 миллионов евро.Автор: Мирослав Чаплович (Miroslav Čaplovič) для Pravda, Словакия, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Россия, санкции, Европа, убытки — статья прочитана 119 раз Комментарии