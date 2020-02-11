Pravda Словакия : смягчит ли ЕС антироссийские санкции?

В Евросоюзе задумались о том, что пора бы смягчить антироссийские санкции. Автор делает прогноз, что в этом году испорченные отношения между ЕС и Россией, возможно, начнут улучшаться. В качестве доказательства своих предположений автор приводит отношение к отмене санкций в Словакии, Венгрии и Германии.
В этом году испорченные отношения между Европейским Союзом и Москвой, возможно, начнут улучшаться. Не исключено, что 27 членов Европейского Союза смягчат антироссийские санкции. «Если жесткая позиция Европейского Союза изменится, то это проявится, вероятно, в виде смягчения санкций», — заявил «Правде» высокопоставленный дипломат из Европейской комиссии.
После избрания Владимира Зеленского украинским президентом во взаимоотношениях между Киевом и Москвой появилось больше взаимопонимания. Более того, стороны даже предприняли конкретные шаги: Украина и Россия обменялись пленными. Также их отношениям поспособствовало то, что, несмотря на опасения, они наконец договорились о продолжении транзита российского газа по украинской территории в Европейский Союз.
«Значительное ослабление санкций будет зависеть, в первую очередь, от выполнения Минских договоренностей, которые должны помочь решить конфликт на Донбассе. Пока есть основания для умеренного оптимизма, поскольку взаимоотношения Зеленского с Владимиром Путиным не сравнить с теми, которые связывали Кремль и предшественника Зеленского Петра Порошенко», — констатировал дипломат из Брюсселя, не пожелавший называть имени.
Одним из доказательств является тот факт, что в декабре 2019 года был возрожден так называемый нормандский формат, в котором задействованы лидеры России, Украины, Германии и Франции. В конце встречи в Париже Зеленский и Путин даже побеседовали с глазу на глаз.
Упомянутый брюссельский дипломат также отметил, что важную роль может сыграть и новый председатель Европейского совета Шарль Мишель, который сменил Дональда Туска: «Посмотрим, как он будет смотреть на санкции, но, по-моему, он не будет таким же неуступчивым, как Туск».
Два года назад Шарль Мишель, будучи премьер-министром Бельгии, заявил, что санкции не самоцель. «Они являются инструментом для налаживания диалога. Я сторонник другой стратегии в отношении России. Вероятно, на европейском уровне нужно выбрать другой подход, с диалогом с Россией на другие темы», — процитировал его тогда телеканал RTBF.
В Вышеградской четверке нет единства
Страны Вышеградской четверки не едины во мнении о санкциях. Недавно чешский премьер Андрей Бабиш заявил в интервью «Правде», что санкции зависят от того, как Россия поступит с Крымом. Причем, пока действия Москвы, по мнению Бабиша, неубедительны. Наиболее жесткую позицию заняла Польша.
Словацкий премьер Петер Пеллегрини, напротив, утверждает, что санкции не приносят желаемого эффекта и заявил «Правде», что в будущем стоит обсудить, как дальше поступать с санкциями. Также санкции постоянно и резко критикует председатель венгерского правительства Виктор Орбан.
Издание «Правда» отправило электронное письмо его пресс-секретарю Золтану Ковачу с вопросом, может ли ЕС рассмотреть вопрос о смягчении санкций, или все останется по-прежнему. Нам ответил Государственный секретариат по связам и иностранным делам Аппарата правительства Венгерской Республики: «Венгрия лично заинтересована в улучшении сотрудничества между Западом и Россией», — подчеркивается в начале письма.
Далее говорится, что если отношения между НАТО и Москвой также наладятся, Будапешту это будет только на пользу. «Венгрия — страна-член Европейского Союза и альянса, что, однако, не исключает политического сотрудничества с Россией по определенным направлениям», — сказано в письме Секретариата.
Словацкий экспорт и влияние санкций
Как сообщает Министерство экономики Словацкой Республики, невозможно оценить степень влияния разных факторов в отдельности на сокращение торгового оборота между нашей страной и Российской Федерацией.
«С 2014 года на торговый оборот между Словацкой Республикой и Российской Федерацией влияло несколько важных факторов, к которым можно отнести, кроме санкций Европейского Союза и ответных мер против ЕС, значительное снижение мировых цен на энергоносители, а они являются основными экспортными наименованиями России. Также роль сыграло снижение доходов и необходимость снижать расходы из российского бюджета, падение курса рубля по отношению к евро и американскому доллару, а также последующее снижение покупательной способности российских компаний и домохозяйств», — заявили «Правде» в Отделе по связям с общественностью Министерства экономики Словацкой Республики.
В Министерстве экономики отметили, что все эти факторы привели к тому, что в 2014 — 2016 годах сократился объем как импорта из России в Словакию (мы ввозим в основном энергоносители), так и экспорта Словакии в Россию.
«Сокращение нашего экспорта в Россию в определенной мере стало результатом того, что Россия ввела эмбарго на импорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из Европейского Союза», — сказали нам в Министерстве экономики Словацкой Республики и добавили, что благодаря стабилизации цен на нефть и природный газ, а также частичному укреплению курса рубля с 2017 года торговый оборот между Словацкой Республикой и Российской Федерацией постепенно растет. «В 2017 — 2018 годах темпы рост торгового оборота Словакии и России превысили десять процентов (11,9% и 18,1%)».
Давление на Меркель
Германия больше всех страдает от санкций из всех стран-членов Европейского Союза. Поэтому на канцлера Ангелу Меркель оказывается давление, чтобы она изменила свою позицию. На этом настаивают не только крупные бизнесмены, но и представители ее собственного политического лагеря.
Так, например, Михаэль Кречмер, премьер-министр Саксонии, заявил в интервью «Бильд», что хотел бы улучшения отношений с Россией, поэтому санкции нужно отменить. То же он сказал в беседе с корреспондентом Redaktions Netzwerk Deutschland: «Если некий инструмент не работает, стоит признать, что он плох. Санкции не помогли установить мир, но навредили компаниям Восточной Германии».
Влияние на экспорт стран-членов Европейского Союза
Осенью 2017 года Австрийский институт экономических исследований подготовил доклад по заказу Европейского парламента и пришел к выводу, что в 2016 году экспорт из Европейского Союза в Россию сократился на 72 миллиарда евро по сравнению со 120 миллиардами евро четыре года назад. Главными причинами назвали антироссийские санкции и ответное российское эмбарго на импорт продуктов питания.
Согласно докладу, антироссийские санкции ЕС сократили объемы экспорта почти на 40%. Наибольшие потери однозначно понесла Германия (более 11 миллиардов евро). По оценке Института, потери Словакии в 2014 — 2016 годах достигли приблизительно 590 миллионов евро.
Автор: Мирослав Чаплович (Miroslav Čaplovič) для Pravda, Словакия, перевод ИноСМИ
Одним из доказательств является тот факт, что в декабре 2019 года был возрожден так называемый нормандский формат, в котором задействованы лидеры России, Украины, Германии и Франции. В конце встречи в Париже Зеленский и Путин даже побеседовали с глазу на глаз.
Упомянутый брюссельский дипломат также отметил, что важную роль может сыграть и новый председатель Европейского совета Шарль Мишель, который сменил Дональда Туска: «Посмотрим, как он будет смотреть на санкции, но, по-моему, он не будет таким же неуступчивым, как Туск».
Два года назад Шарль Мишель, будучи премьер-министром Бельгии, заявил, что санкции не самоцель. «Они являются инструментом для налаживания диалога. Я сторонник другой стратегии в отношении России. Вероятно, на европейском уровне нужно выбрать другой подход, с диалогом с Россией на другие темы», — процитировал его тогда телеканал RTBF.
В Вышеградской четверке нет единства
Страны Вышеградской четверки не едины во мнении о санкциях. Недавно чешский премьер Андрей Бабиш заявил в интервью «Правде», что санкции зависят от того, как Россия поступит с Крымом. Причем, пока действия Москвы, по мнению Бабиша, неубедительны. Наиболее жесткую позицию заняла Польша.
Словацкий премьер Петер Пеллегрини, напротив, утверждает, что санкции не приносят желаемого эффекта и заявил «Правде», что в будущем стоит обсудить, как дальше поступать с санкциями. Также санкции постоянно и резко критикует председатель венгерского правительства Виктор Орбан.
Издание «Правда» отправило электронное письмо его пресс-секретарю Золтану Ковачу с вопросом, может ли ЕС рассмотреть вопрос о смягчении санкций, или все останется по-прежнему. Нам ответил Государственный секретариат по связам и иностранным делам Аппарата правительства Венгерской Республики: «Венгрия лично заинтересована в улучшении сотрудничества между Западом и Россией», — подчеркивается в начале письма.
Далее говорится, что если отношения между НАТО и Москвой также наладятся, Будапешту это будет только на пользу. «Венгрия — страна-член Европейского Союза и альянса, что, однако, не исключает политического сотрудничества с Россией по определенным направлениям», — сказано в письме Секретариата.
Словацкий экспорт и влияние санкций
Как сообщает Министерство экономики Словацкой Республики, невозможно оценить степень влияния разных факторов в отдельности на сокращение торгового оборота между нашей страной и Российской Федерацией.
«С 2014 года на торговый оборот между Словацкой Республикой и Российской Федерацией влияло несколько важных факторов, к которым можно отнести, кроме санкций Европейского Союза и ответных мер против ЕС, значительное снижение мировых цен на энергоносители, а они являются основными экспортными наименованиями России. Также роль сыграло снижение доходов и необходимость снижать расходы из российского бюджета, падение курса рубля по отношению к евро и американскому доллару, а также последующее снижение покупательной способности российских компаний и домохозяйств», — заявили «Правде» в Отделе по связям с общественностью Министерства экономики Словацкой Республики.
В Министерстве экономики отметили, что все эти факторы привели к тому, что в 2014 — 2016 годах сократился объем как импорта из России в Словакию (мы ввозим в основном энергоносители), так и экспорта Словакии в Россию.
«Сокращение нашего экспорта в Россию в определенной мере стало результатом того, что Россия ввела эмбарго на импорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из Европейского Союза», — сказали нам в Министерстве экономики Словацкой Республики и добавили, что благодаря стабилизации цен на нефть и природный газ, а также частичному укреплению курса рубля с 2017 года торговый оборот между Словацкой Республикой и Российской Федерацией постепенно растет. «В 2017 — 2018 годах темпы рост торгового оборота Словакии и России превысили десять процентов (11,9% и 18,1%)».
Давление на Меркель
Германия больше всех страдает от санкций из всех стран-членов Европейского Союза. Поэтому на канцлера Ангелу Меркель оказывается давление, чтобы она изменила свою позицию. На этом настаивают не только крупные бизнесмены, но и представители ее собственного политического лагеря.
Так, например, Михаэль Кречмер, премьер-министр Саксонии, заявил в интервью «Бильд», что хотел бы улучшения отношений с Россией, поэтому санкции нужно отменить. То же он сказал в беседе с корреспондентом Redaktions Netzwerk Deutschland: «Если некий инструмент не работает, стоит признать, что он плох. Санкции не помогли установить мир, но навредили компаниям Восточной Германии».
Влияние на экспорт стран-членов Европейского Союза
Осенью 2017 года Австрийский институт экономических исследований подготовил доклад по заказу Европейского парламента и пришел к выводу, что в 2016 году экспорт из Европейского Союза в Россию сократился на 72 миллиарда евро по сравнению со 120 миллиардами евро четыре года назад. Главными причинами назвали антироссийские санкции и ответное российское эмбарго на импорт продуктов питания.
Согласно докладу, антироссийские санкции ЕС сократили объемы экспорта почти на 40%. Наибольшие потери однозначно понесла Германия (более 11 миллиардов евро). По оценке Института, потери Словакии в 2014 — 2016 годах достигли приблизительно 590 миллионов евро.
Автор: Мирослав Чаплович (Miroslav Čaplovič) для Pravda, Словакия, перевод ИноСМИ